Папа молится об упокоении архиепископа Десмонда Туту

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью англиканского архиепископа Десмонда Туту, который скончался 26 декабря в Кейптауне в возрасте 90 лет.

В телеграмме соболезнований на имя апостольского нунция в ЮАР монсеньора Питера Уэллса Папа Франциск с благодарностью вспоминает известного правозащитника, героя борьбы с апартеидом. Десмонд Туту, пишет Святейший Отец, «служил Евангелию, содействуя расовому равенству и примирению в своей Южной Африке». Епископ Рима выражает соболезнования семье и близким новопреставленного иерарха, «вверяя его душу преисполненному любви и милосердному Богу, призывая Божественные благословения мира и утешения в Господе Иисусе на всех, кто скорбит о его кончине в уверенной надежде на воскресение».

В 1984 году англиканский архиепископ Десмонд Туту был удостоен Нобелевской премии мира за мужественное ненасильственное сопротивление расистскому режиму и за поддержку национального примирения в стране. Папа Франциск упоминает его в энциклике Fratelli tutti среди братьев, которые, не будучи католиками, вдохновили его на размышления о всеобщем братстве.



Источник: Vatican News