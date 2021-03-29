Папа молится о жертвах теракта в Индонезии

В полдень 28 марта, после чтения молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец упомянул о террористическом акте, имевшем место в Индонезии. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Помолимся о всех жертвах насилия, особенно о тех, кто подвергся нападению сегодня утром в Индонезии перед кафедральным собором в Макассаре», – призвал Папа.

Как уже сообщалось, в Вербное воскресенье два террориста-смертника взорвались перед собором в городе Макассар на острове Сулавеси. Пострадало по меньшей мере 14 человек (по другим данным — 19).

Террористы попытались проникнуть внутрь церкви, но их остановила охрана, и они задействовали взрывные устройства перед боковыми воротами, ведущими на территорию церкви.