Папа молится о новопреставленном чилийском кардинале Эстевесе

Святейший Отец выразил глубокие соболезнования в связи со смертью чилийского кардинала Хорхе Артуро Медины Эстевеса, бывшего префекта ватиканской Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств. Иерарх скончался 3 октября в Сантьяго-де-Чили в возрасте 94 лет.

В телеграмме соболезнований на имя апостольского нунция в Чили монсеньора Альберто Ортеги Мартина Папа Франциск называет новопреставленного кардинала преданным прелатом, верно служившим Богу и Вселенской Церкви на протяжении многих лет. Святейший Отец возносит усердные молитвы о вечном упокоении умершего, говорится в телеграмме, которая завершается апостольским благословением его родных и близких в знак христианской надежды на воскресшего Господа.

Похороны кардинала состоялись 4 октября в кафедральном соборе его родного города Сантьяго-де-Чили. Со смертью Хорхе Артуро Медины Эстевеса Коллегия кардиналов насчитывает 215 иерархов, из которых 121 избиратель и 94 – без права голоса.



Источник: Vatican News