Папа молится о мире для народов Мьянмы, Перу, Камеруна и Украины

После чтения молитвы «Ангел Господень» в третье воскресенье рядового времени, посвященное Слову Божию, Папа напомнил, что Бог говорит с нами через Священное Писание, и призвал каждый день читать отрывок из Библии, всегда имея при себе книгу Евангелия. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима поздравил тех, кто на Дальнем Востоке и в разных частях света празднует Лунный новый год и пожелал им всех благ. «Однако в этот радостный день я не могу не выразить духовную близость тем, кто переживает трудные времена, вызванные пандемией коронавируса, в надежде, что нынешние трудности вскоре будут преодолены. Я надеюсь, что доброта, чуткость, солидарность и гармония, которые ощущаются в семьях, традиционно воссоединившихся в эти дни, всегда будут пронизывать и характеризовать семейные и общественные отношения, позволяя жить безмятежно и счастливо. С Новым годом!», – сказал Святейший Отец.

«Я со скорбью думаю о Мьянме», – продолжил Папа: там была подожжена и разрушена церковь Богоматери Успения в деревне Чан Тхар, одном из самых старых и важных мест поклонения в стране. «Я сострадаю беззащитному гражданскому населению, которое во многих городах подвергается жестоким испытаниям. Дай Бог, чтобы этот конфликт поскорее закончился и открылось новое время прощения, любви и мира. Давайте вместе помолимся Богородице о Мьянме».

Епископ Рима призвал верующих молиться о прекращении актов насилия в Перу. «Насилие уничтожает надежду на справедливое решение проблем, – сказал Папа. – Я призываю все вовлеченные стороны встать на путь диалога между братьями одного народа при полном уважении прав человека и верховенства закона».

«Из Камеруна поступают позитивные сигналы, которые дают надежду на прогресс в разрешении конфликта в англоязычных регионах», – продолжил Святейший Отец. – «Я призываю все стороны Соглашения продолжать идти по пути диалога и взаимопонимания: только на встрече можно планировать будущее».

Завершая приветствия, Папа Франциск сказал:

«В эти дни, когда мы особо молимся о полном единстве всех христиан, пожалуйста, не будем забывать молиться о мире для Украины: Господь да утешит и поддержит этот страдающий народ!».