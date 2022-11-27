Папа: мир – это «опыт милосердия и прощения»

«Призванные быть ремесленниками мира»: под таким девизом в Ватикане проходит ассамблея Объединения старших настоятелей институтов богопосвященной жизни. В ее работе участники вдохновляются энцикликой Папы Франциска Fratelli tutti, передает русская служба Vatican News.

Встречаясь со старшими настоятелейями монашеских институтов на аудиенции в Зале Синода, Папа передал им специальное послание, в котором подчеркивает: «Мир Иисуса – прежде всего Его дар». Мир – это также «опыт милосердия, прощения и благожелательности Бога, который делает нас способными в свою очередь проявлять милосердие, прощение, отвергая всякую форму насилия и угнетения».

Призыв к миру важен для всех, но особое значение он имеет для тех, кто полностью посвятил себя Богу. Заповедь блаженства – «Блаженны миротворцы» — в монашеской жизни проявляется «сеянием мира в повседневных делах», строительством мостов, а не стен внутри общин и за ее пределами.

Пожелав старшим настоятелям быть ремесленниками мира, Папа благословляет их и просит о молитвах.