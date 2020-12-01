Папа: любовь св. Андрея наполняет силой в трудные времена

Как уже сообщалось, Папа Франциск обратился с поздравительным посланием к Вселенскому Патриарху Варфоломею I по случаю праздника св. Андрея Первозванного, покровителя Константинопольского Патриархата. 30 ноября письмо Святейшего Отца зачитал кардинал Курт Кох на завершение Божественной литургии в церкви Святого Георгия в Стамбуле, где присутствовала делегация Ватикана.

В этом послании Папа Франциск напомнил о прошедшей 20 октября 2020 г. на римской площади Кампидольо межрелигиозной встрече, в которой принимали участие Патриарх Варфоломей I и другие религиозные лидеры.

Епископ Рима отметил, что многие страны истерзаны не только пандемией, но и войнами, а новые вооружённые конфликты продолжают губить множество людей. «Несомненно, – подчеркнул Папа, – все миротворческие начинания со стороны международных и национальных организаций полезны и необходимы, однако насилие и конфликты никогда не прекратятся, пока все люди не придут к осознанию собственной ответственности как братьев и сестёр».

Папа Франциск признался, что он лично испытал дух братства на встречах с Вселенским Патриархатом, а также подчеркнул, что «желание ещё большей близости и взаимопонимания среди христиан» было проявлено Константинополем «ещё до того, как Католическая Церковь и другие Церкви вовлеклись в диалог».

В подтверждение своих слов Епископ Рима процитировал окружное послание Священного Синода Константинопольского Патриархата, обращённое сто лет назад к «Церквам Христа, везде сущим»:

«Различные Церкви, вдохновляемые любовью и предлагая её в суждениях о других и отношениях с ними, могут сократить, а не увеличить расстояние между ними. Этому способствует возгревание постоянного братолюбивого интереса к положению, благостоянию и благоденствию других Церквей; присутствие на их мероприятиях; более полное ознакомление с их жизнью и желание протянуть друг другу руку помощи и заступничества, что весьма содействует собственной славе и пользе, а также преуспеянию всей христианской Полноты».

Этот документ не потерял актуальности, считает Святейший Отец и отмечает заметное сближение между Католической Церковью и Вселенским Патриархатом в минувшем столетии.

«Хотя препятствия остаются, я уверен, – написал Папа, – что, идя вместе во взаимной любви и продолжая богословский диалог», можно достичь цели: восстановления полного единства, выраженного участием в одной и той же Евхаристической трапезе, дабы «объединить всех людей в единое тело на краеугольном камне единой и святой Церкви».



Источник: Vatican News