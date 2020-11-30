Ватиканская делегация побывала в Константинопольском Патриархате

Ватикан и Константинопольский Патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Зал печати Св. Престола.

По случаю дня памяти святого апостола Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской Православной Церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Святейшего Престола во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

Члены делегации присутствовали на Божественной литургии, которую Вселенский Патриарх возглавил в Патриаршем храме святого Георгия в Фанаре. По этому случаю кардинал Кох передал послание Папы Франциска Патриарху Варфоломею, которое было оглашено после богослужения.

В этом документе понтифик, в частности, отметил, что с большой радостью вспоминает об участии Патриарха Варфоломея во встрече видных представителей основных мировых религий «Молитва о мире», которая состоялась 20 октября в Риме.

«Вместе с вызовами нынешней пандемии война продолжает поражать многие части мира, где новые вооруженные конфликты уносят жизни бесчисленных мужчин и женщин. Несомненно, все инициативы национальных и международных структур, направленные на содействие миру, полезны и необходимы, но конфликты и насилие не прекратятся до тех пор, пока все люди более глубоко не осознают, что несут взаимную ответственность как братья и сестры. В свете этого христианские церкви имеют первостепенную обязанность подавать пример диалога, взаимного уважения и практического сотрудничества», — говорится в папском послании.

По словам Папы Франциска, он лично испытал это братство во время различных встреч с участием Патриарха Варфоломея.

Папа выразил надежду на скорейшее возобновление взаимных визитов делегаций Римско-Католической и Константинопольской Православной Церквей 29 июня, когда католики отмечали торжества святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей Рима. Тогда, обращаясь из окна Апостольского дворца Ватикана, он заявил, что «духовным образом заключает в объятия дорогого брата Патриарха Варфоломея в надежде на то, что наши взаимные визиты смогут возобновиться в самом скором времени».

В прошлом году 29 июня Папа Франциск преподнес прибывшей в Ватикан делегации Константинопольской Церкви подарок для Патриарха Варфоломея — ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию Папы Павла VI. Патриарх Константинопольский лично объявил об этом даре во время литургии в Стамбуле. По его мнению, этот жест Папы Римского стал «новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками».