Папа изменил название одного из восточных патриархатов

Папа Франциск одобрил смену названия Халдейского Патриархата, сообщает Vatican News.

19 февраля по просьбе Его Высокопреосвященства кардинала Рафаэля Луиса I Сакко, предстоятеля Патриархата Вавилона Халдейского, который подал прошение от имени Синода епископов Халдейской Церкви, Святейший Отец Франциск одобрил смену названия патриархата: теперь его название – Патриархат Багдада Халдейского.