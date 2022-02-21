Папа изменил название одного из восточных патриархатов

Папа изменил название одного из восточных патриархатов

Февраль 21, 2022

одобрил смену названия Халдейского Патриархата, сообщает Vatican News.

19 февраля по просьбе Его Высокопреосвященства кардинала Рафаэля Луиса I Сакко, предстоятеля Патриархата Вавилона Халдейского, который подал прошение от имени Синода епископов Халдейской Церкви, Святейший Отец Франциск одобрил смену названия патриархата: теперь его название – Патриархат Багдада Халдейского.

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