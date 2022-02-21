Папа изменил название одного из восточных патриархатов
Папа Франциск одобрил смену названия Халдейского Патриархата, сообщает Vatican News.
19 февраля по просьбе Его Высокопреосвященства кардинала Рафаэля Луиса I Сакко, предстоятеля Патриархата Вавилона Халдейского, который подал прошение от имени Синода епископов Халдейской Церкви, Святейший Отец Франциск одобрил смену названия патриархата: теперь его название – Патриархат Багдада Халдейского.
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