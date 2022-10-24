Папа призвал защищать жизнь человека до её естественного конца

К сотрудничеству с Церковью в социальной и культурной сферах призвал Святейший Отец Франциск политиков и представителей органов государственного управления Северной Франции, которые прибыли на аудиенцию к Папе Римскому во главе с архиепископом Камбре Винсентом Доллманном.

Папа отметил, что государственные деятели представляют регион, когда-то богатый угольными шахтами, мощной сталелитейной промышленностью и известными текстильными фабриками, но теперь обреченный на ужасный экономический кризис, связанный с закрытием шахт и фабрик, созданных во время промышленной революции конца XIX века. Это привело к обнищанию местного населения.

Он поблагодарил представителей власти за стремление решать не только социальные проблемы, но и заботиться о культурном измерении своего края, понимая, что «человек питается не только хлебом, но и гордостью за свои корни».

В центре обращения Святейшего Отца к гостям были два ключевых слова: принятие и забота. Принимая самых уязвимых – среди которых мигранты и люди с инвалидностью, — следует помнить, что главным приоритетом инклюзивного подхода в социальной сфере должно быть обеспечение доступа к труду для всех граждан.

Говоря о втором аспекте социального обязательства, то есть заботе, Папа остановился в особенности на уходе за пожилыми людьми в домах престарелых и необходимости развития паллиативного ухода.

Работники хосписов призваны заботиться о людях и облегчать их страдания, и даже когда человек не может быть исцелен, недопустимо предлагать убийство. Врачи по своей природе призваны заботиться и помогать, даже если это не всегда возможно вылечить, но они не могут убить своих пациентов, заявил Папа Римский, имея в виду продолжающиеся во французском обществе дебаты о введении эвтаназии. Он выразил надежду, что такие важные вопросы будут обсуждаться на основе правды.

«Когда мы убиваем с оправданиями, в конце концов будем убивать все больше и больше», — предостерег Папа. Дебаты вокруг конца человеческой жизни «должны проходить в духе истины и иметь целью сопровождение жизни до ее естественного конца».

Папа упомянул и о других предметах социальных дебатов, призвав представителей власти всегда отдавать приоритет не надуманным потребностям граждан, продиктованным идеологиями или давлением СМИ, а реальным нуждам, особенно в период экономического кризиса, какой сейчас переживают северные регионы Франции. К сожалению, констатировал Папа, сегодня политики нередко пренебрегают реальными потребностями людей, отдавая предпочтение «модным предметам, меньше всего имеющим отношение к их повседневной жизни».



По материалам Vatican News