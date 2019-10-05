Папа Франциск: «зима Церкви» возвращает нас к истокам миссии

4 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана участниц XI Генерального капитула Общества Дочерей Святого Павла. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своём обращении к монахиням из 52 стран Епископ Рима напомнил об исключительном опыте веры Моисея, Авраама, Илии и всего Народа Божьего. История спасения зиждется на готовности довериться Богу и Его обетованиям, а затем отправиться в неизведанное: человека избирает Бог, всегда дающий необходимую помощь.

Святейший Отец подчеркнул, что нынешние времена отмечены особыми трудностями, поэтому христианам нужна твёрдая вера: можно сказать, что «богопосвящённая жизнь переживает зиму, уменьшается число призваний, растёт средний возраст (монашествующих), а верность взятым на себя в обетах обязательствам не всегда на высоте. В такой ситуации основная задача состоит в том, чтобы суметь пережить эту зиму, расцвести и приносить плоды».

Холодность в обществе и порой «внутри самой Церкви и в богопосвящённой жизни» побуждает нас «возвращаться к корням» и черпать из них, подчеркнул Папа Франциск: это вовсе «не момент бесплодия и смерти, а время благоприятное, позволяющее вернуться к самому главному». Для монахинь важно перешагнуть через свою усталость и заново открыть для себя пророчества святого Павла, апостольский и миссионерский путь благовестия, который ведёт «на улицы мира» к людям, жаждущим евангельского слова спасения. Необходимо сопереживать тем реалиям, которые нас окружают, и людям, которые пребывают в нужде: глубокое сострадание присуще Иисусу и поэтому должно быть важнейшей частью призвания монахинь, подчеркнул Святейший Отец: «Нужно быть миссионерами, свидетельствующими о жизни во Христе, в вашем случае — через издательскую, цифровую и мультимедийную деятельность, способствуя критическому использованию СМИ и продвигая креативное приобщение к Библии».

В завершение своей речи, обращенной к монахиням — Дочерям Святого Павла, Епископ Рима отметил, что проделанный ими путь был долгим и плодотворным, и впереди у них тоже долгий путь: «Питайтесь хлебом Слова Божьего, идите вперёд среди огней и теней культурного контекста, в котором мы живём, — рискуйте, дерзайте! Будьте верны присущей вам перспективе, то есть отдавайте предпочтение не мерилам нравственности, а возможности сеять Слово с помощью ‘фантазии’ коммуникации. Истолковывайте жажду и голод наших современников: жажду Бога, голод Евангелия. Делайте всё это с проницательностью и сочувствием, которые начинаются с доверия к Господу, Богу истории. В этом контексте я призываю вас возрождать веру и всегда быть открытыми свету Слова Божьего».