Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Посланию к Галатам

Не будем уставать, творя добро. На этой мысли апостола Павла, которой он завершает свое Послание к Галатам, сосредоточился Папа Франциск в ходе очередной встречи с паломниками на общей аудиенции по средам.

Аудиенция проходила 10 ноября в Зале Павла VI, и на ней Святейший Отец прочитал свою 15-ю по счету катехезу, посвященную Посланию к Галатам. По словам Понтифика, в этом документе Апостол народов являет себя глубокомысленным богословом, творчески осмысливающим тайну Иисуса Христа и сообщающим ее сокровенные смыслы идейно дезориентированной общине верных. Апостол прибегает при этом к разным методам – иронии, строгому обличению, попытке уговаривать и т.д. – не скрывая и собственных слабостей. Святой Павел делится также личным свидетельством: сила Святого Духа преисполнила его сердце, а мистическая встреча с Христом Воскресшим перевернула всю его жизнь, так что он целиком и полностью посвятил себя возвещению Евангелия. Завершая цикл катехез о Послании к Галатам, Епископ Рима подчеркнул, что анализируемый текст содержит наставления двоякого рода. С одной стороны, в нем мы находим призыв открыться действию Святого Духа и последовать «путем христианской свободы», а с другой – нам предлагают принять во вниманию нашу естественную ограниченность. Святой Августин, в свою очередь, учит, как нужно поступать в такой ситуации: «Христова вера в твоем сердце подобна Христу в лодке среди бури на озере. На тебя обрушиваются оскорбления, ты устаешь, тебя осаждают печали, а Христос спит. Пробуди же Христа, развороши свою веру! Разбуди Христа… Даже в крайней опасности еще не всё потеряно. Поэтому разбуди Христа… Поверь, что это возможно, и ты обретешь внутренний мир».

«Всё так и есть, – подвел итог Преемник Святого Петра. – Нам следует разбудить Христа в наших сердцах, чтобы видеть вещи Его глазами: ведь Он смотрит поверх всех бурь и ураганов… Следуя этим крутым, но и прекрасным маршрутом, святой апостол Павел напоминает, что нам нельзя уставать, творя добро. Мы призваны уверовать, что Святой Дух постоянно спешит нам на помощь, чтобы восполнить наши немощи и оказать нам необходимую помощь».

Встреча Папы Франциска с паломниками завершилась общим пением молитвы: «О приди к нам, Дух Святой…».

По материалам Vatican News