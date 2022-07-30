Папа Франциск завершил свою поездку в Канаду встречей с инуитами (+ ФОТО)

В последний день своего визита в Канаду после трехчасового перелета Святейший Отец Франциск посетил Икалуит, столицу канадской территории Нунавут. Сообщает русская служба Vatican News.

В этой зоне вечной мерзлоты, расположенной в 300 км к югу от северного полярного круга, Папа встретился с бывшими учениками школ-интернатов, в которых дети из коренных народов воспитывались жестокими методами и подвергались различным злоупотреблениям: именно они побудили Святейшего Отца отправиться в покаянное паломничества в Канаду и попросить прощения от имени Церкви.

После беседы с бывшими учащимися интернатов Папа встретился с молодежью и пожилыми инуитами возле местной начальной школы. Он начал свою речь с упоминания о «возмущении и стыде», которые в нем вновь пробудил разговор с теми, кто на себе испытал недопустимые методы ассимиляции.

«Здесь, сегодня, я снова хочу сказать вам о своей боли, хочу попросить прощения за зло, совершенное многими католиками, содействовавшими политике культурной ассимиляции».

Папа привел свидетельство одного пожилого индейца, описавшего красоту атмосферы, царившей в их семьях до появления системы школ-интернатов. Семьи были разлучены, детей изъяли, и на всю эту атмосферу, по словам Папы, «снизошла зима».

Коренные народы «из поколения в поколение передавали основные ценности, такие как уважение к старикам, подлинное чувство братства и забота о природе», — отметил Папа и особым образом обратился к «молодому инуиту», олицетворяющему местную молодежь:

«Я хочу снова обратиться к тебе, молодой инуит, будущее этой земли и настоящее ее истории, — сказал Папа, — и, как пожилой брат, я также хочу тебе дать три совета».

Первый совет – «устремляться ввысь», не позволяя «тянуть себя вниз тем, кто хотел бы тебя убедить, что лучше думать только о себе и использовать свое время для развлечений и собственных интересов». Папа призвал молодых инуитов искать Бога, Который зовет именно ввысь: «Ты почувствуешь это, когда будешь смотреть на небо с молитвой и прежде всего — когда поднимешь взор к Распятому. Ты поймешь, что Иисус с Креста не указывает на тебя пальцем, но обнимает и ободряет».

Второй совет молодым инуитам – «выйти на свет». Папа использовал образ куллика – традиционного инуитского светильника, в котором содержится особое послание:

«О том, что ты живешь, чтобы появляться на свет каждый день. Не только в день рождения, который не зависел от тебя, но и каждый день. Ежедневно ты призван нести в мир новый свет, свет твоих очей, твоей улыбки, того добра, которое можешь сделать только ты один».

Нести свет можно только живя в свободе:

«Свобода не означает делать все, что заблагорассудится; это не значит, что можно действовать невзирая на других, — но – для других; это не полный произвол, но ответственность. Свобода — это величайший дар, который преподнес нам Отец Небесный вместе с жизнью».

Третий совет, который Папа дал инуитской молодежи, — это «создавать команду». Молодежь свершает великие дела вместе, а не поодиночке. Папа сослался на популярный в Канаде вид спорта – хоккей, подчеркнув, что Канаде удалось завоевать олимпийские медали не только благодаря необходимым для этого «дисциплине и креативности, тактике и физической подготовке»: главное – это «командный дух».

«Друзья, устремляйтесь ввысь, появляйтесь на свет каждый день, создавайте команду, и делайте это в своей культуре, на прекрасном языке инуктитут», — подытожил сказанное Папа Франциск.