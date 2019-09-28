Папа Франциск выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

Папа Франциск разделяет скорбь французского народа в связи с кончиной Жака Ширака. Свои соболезнования Святейший Отец выразил в телеграмме на имя Эмманюэля Макрона. «Горячо молюсь, чтобы Господь даровал усопшему вечный покой и подал утешение и надежду тем, кто скорбит о его смерти, прежде всего его супруге и членам семьи. И да благословит Господь Францию и всех французов», — пишет Понтифик.

Напомним, что Жак Ширак родился в Париже в 1932 г., а свою политическую карьеру начал с работы в кабинете Жоржа Помпиду. Он занимал посты министра сельского хозяйства, министра внутренних дел, дважды был премьер-министром Франции, причем свой второй премьерский срок совмещал с работой на посту мэра Парижа. В период с 1995 по 2007 год дважды избирался Президентом Французской Республики. Скончался известный политик 26 сентября на 87-м году жизни.

По материалам Vatican News