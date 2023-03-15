Папа Римский выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

На общей аудиенции в среду Папа Франциск выразил своё беспокойство в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.

«Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу воюющие стороны уважать места религиозного поклонения. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего», – сказал Епископ Рима, обращаясь к паломникам в конце общей аудиенции 15 марта.

10 марта на сайте Киево-Печерской лавры УПЦ было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их «приложить все возможные усилия», чтобы не допустить изгнания монахов Украинской Православной Церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в понедельник 13 марта, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины сообщил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры «музейных экспонатов», в том числе мощей святых.

Сейчас в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. В Нижней лавре расположены действующий монастырь и пещеры, они находятся в бессрочной аренде Украинской православной церкви. Также в Нижней лавре находится резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).



По материалам РИА Новости, ТАСС, Vatican News