Папа Франциск встретился с Предстоятелем Элладской Православной Церкви

«Благодать вам и мир от Бога»: этими словами святого апостола Павла, которыми он приветствовал с греческой земли римских верующих, Папа Франциск начал свое обращение к Блаженнейшему Иерониму, архиепископу Афин и всей Эллады, с которым встретился в субботу 4 декабря в Афинах. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



«Сегодня наша встреча обновляет эту благодать и этот мир, – сказал Папа, приветствуя первоиерарха. – Молясь перед трофеями Римской Церкви, какими являются гробницы апостолов и учеников, я почувствовал порыв приехать сюда как паломник, с большим почтением и смирением, чтобы обновить это апостольское общение и укрепить братскую любовь».



Святейший Отец упомянул о корнях, которые объединяют католиков и православных: «Они сокрыты под землей и нередко забыты, но они есть, и на них всё держится. Что же это за общие корни, прошедшие сквозь века? Это корни апостольские». К сожалению, со временем они стали расти вдали друг от друга: «Нас отравили мирские яды, сорняки подозрительности увеличили расстояние между нами, и мы перестали взращивать сопричастность. <…> Со стыдом признаю – в отношении Католической Церкви, – что действия и решения, немного или совершенно ничего общего не имеющие с Иисусом и с Евангелием, продиктованные прежде всего жаждой прибыли и власти, ослабили общение. Таким образом мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками».



Только Дух Святой – сказал далее Папа – может «рассеять тьму и осветить шаги на нашем пути», потому что Святой Дух – это прежде всего «елей общения», позволяющий «признать неповторимую ценность, сияющую в каждом человеке, в каждом брате! Признавать эту человеческую общность – отправной пункт для созидания единства». Святой Дух побуждает нас «организовываться в общении»: «Давайте не опасаться друг друга, а помогать друг другу поклоняться Богу и служить ближнему, не занимаясь прозелитизмом и полностью уважая свободу другого». Невозможно свидетельствовать миру евангельское согласие, если мы, христиане, разобщены: «Давайте призывать Духа общения, дабы Он направил нас на Свои пути и помог построить общение не на расчетах, стратегиях и выгоде, но на единственной модели, на которую мы должны смотреть: Пресвятой Троице». Святой Дух – это также «елей мудрости», продолжил Папа и выразил признательность Православной Церкви Греции, наследнице великой инкультурации веры в контексте эллинистической культуры, за ее труд в области богословских исследований и образования. Папа отметил важность сотрудничества между Папским Советом по содействию христианскому единству и Apostoliki’ Diakonia, а также активное участие Элладской Православной Церкви в работе Международной смешанной международной комиссии по богословскому диалогу. Святой Дух – это также «елей утешения», и Он зовет нас исцелять раны человечества любовью. Но чтобы нести в мир Божьей утешение и исцелить наши отношения, мы должны молиться друг о друге, подчеркнул Папа.



Завершая свое обращение к архиепископу Иерониму II, Папа Франциск упомянул о начавшемся в Католической Церкви синодальном пути, на котором «мы надеемся многому научиться у вас».