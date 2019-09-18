Папа Франциск встретился с Патриархом Константинопольским

Патриарх Константинопольский Варфоломей I стал 17 сентября с.г. гостем Папы Франциска. Встреча двух Первоиерархов прошла в Апостольском дворце Ватикана.



Отметим, что встречи Епископа Рима и Патриарха Константинополя имеют в последнее время регулярный характер. Патриарх неоднократно бывал в Ватикане, а Папа наносил визит в Патриаршую резиденцию в Стамбуле. Кроме того, Папа и Патриарх встречались в ходе паломничества Понтифика в Святую Землю: они совместно навестили беженцев на острове Лесбос. Несколькими днями ранее Папа Франциск обратился к Патриарху Варфоломею с Посланием, в котором, в частности, подчеркнул, что для успешного развития диалога между Церквами им необходимы еще более глубокое обращение и обновленная верность Господу, ожидающему от нас еще более тесного единения и новых смелых шагов на этом пути. Встречающиеся при этом трудности и разногласия не должны, по убеждению Преемника Святого Петра, отвращать христиан, и прежде всего пастырей Церкви, от исполнения экуменического служения, проистекающего из их ответственности перед Богом и перед историей.



По материалам Vatican News