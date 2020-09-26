Папа Франциск встретился с делегатами благотворительного Общества Святого Петра

25 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов благотворительного Общества Святого Петра. Передает София Халходжаева (Vatican News).

В обращении к гостям Епископ Рима напомнил, что во время предыдущей встречи, год назад, он размышлял о первом элементе девиза Общества: «Молитва – действие – жертва», и предложил в этот раз рассмотреть второй элемент – действие.

Пандемия и необходимость соблюдать социальную дистанцию заставили пересмотреть способы оказания благотворительной помощи бедным Рима, чем обычно занимаются члены Общества Святого Петра, отметил Папа. «К нуждам людей, которым вы служите изо дня в день, прибавились нужды множества семей, оказавшихся в одночасье в финансовом затруднении». Исключительная ситуация требует исключительных, новаторских мер. Для этого нужно иметь сердце, «видящее» раны общества и руки, способные творить благо с любовью, подчеркнул Святейший Отец. Только так любая благотворительная деятельность будет плодотворна.

«Прежде всего необходимо выявить в стремительно изменяющемся Риме новые формы бедности. Вам хорошо известно, что их много: бедность многолика и она проявляет себя во множестве аспектов – материальных, человеческих, социальных. Наша задача – обнаружить их очами сердца. Мы должны смотреть на человеческие раны сердцем, принимая близко к сердцу жизнь другого человека. Тогда он уже перестаёт быть для нас посторонним нуждающимся и становится прежде всего братом, просящим милостыню любви».

В нашем мире, как отмечал сорок лет назад святой Иоанн Павел II в своей энциклике Dives in misericordia, похоже, не осталось места милосердию, продолжил Папа, однако каждый из нас призван изменить такой ход событий. Для этого нужно испытать на себе силу милости Божьей, прежде всего в Таинстве Примирения: «Представляя Господу наши страдания, мы погружаемся в милосердие Небесного Отца. Мы призваны жить этим милосердием и дарить его другим».

Завершая встречу, Папа призвал членов Общества Святого Петра «продолжать с усердием и радостью дела милосердия, оставаясь всегда внимательными и готовыми отвечать на нужды бедных», а также неустанно «просить этой благодати у Святого Духа в личной и общинной молитве». Святейший Отец поблагодарил организацию за то, что она является «конкретным выражением милосердия Папы», который заботится о бедных Рима: «Я благодарен вам за ‘Лепту Святого Петра’, которую вы каждый год собираете в церквах города и которую сегодня вручаете мне», – сказал Святейший Отец.