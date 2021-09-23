Папа Франциск встретился с афганскими беженцами

Перед началом общей аудиенции в среду 22 сентября Папа Франциск встретился в одном из помещений Зала Павла VI с тремя христианскими семьями из Афганистана. Группа насчитывала 14 человек, из которых семеро были детьми. Они подарили Римскому Епископу свои рисунки. Беженцы поделились со Святейшим Отцом своими историями, в которых было немало горя, но также и надеждами на лучшее будущее.

57-летняя Пары Гуль рассказала, как ее муж был сперва уволен с работы, а затем и арестован талибами за то, что он – христианин. О его дальнейшей судьбе семье ничего неизвестно. «Мы сидели запертые в подвале четыре дня в страхе, что нас всех арестуют. Наверное, кто-то донес, что мы христиане», – сообщила женщина и подарила Преемнику Святого Петра перстень как память о муже, «проглоченном» террором талибов. Понтифик согласился принять этот подарок лишь при условии, что Пары Гуль будет хранить его у себя – как символ братской дружбы и неугасающей надежды.

Афганские беженцы смогли добраться до Италии благодаря «сети солидарности», деятельность которой координирует афганский писатель Али Эшани, покинувший страну много лет назад. Помощь в эвакуации афганских христиан оказывал также фонд Meet Human в рамках кампании Fratelli afghani, т.е. «Братья-афганцы». Побывавшие на аудиенции у Папы афганские семьи поселятся неподалеку от города Бергамо, где им будет оказана надлежащая помощь в поисках жилья, работы, получении образования и социальной адаптации.

По материалам Vatican News