Папа Франциск вознёс молитву об Украине

Обращаясь к верным после полуденной молитвы Angelus в воскресенье 13 февраля, Папа Франциск выразил обеспокоенность вестями, поступающими с Украины, и призвал к молитве в тишине. Сообщает русская служба Vatican News.

«Новости, которые приходят с Украины, вызывают большую тревогу, – отметил Святейший Отец. – Вверяю заступничеству Пресвятой Девы Марии и совести политических лидеров всякое усилие по достижению мира. Помолимся в безмолвии».