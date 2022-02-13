Папа Франциск вознёс молитву об Украине

Папа Франциск вознёс молитву об Украине

Февраль 13, 2022

Обращаясь к верным после полуденной молитвы в воскресенье 13 февраля, выразил обеспокоенность вестями, поступающими с Украины, и призвал к молитве в тишине. Сообщает русская служба Vatican News.

«Новости, которые приходят с Украины, вызывают большую тревогу, – отметил Святейший Отец. – Вверяю заступничеству Пресвятой Девы Марии и совести политических лидеров всякое усилие по достижению мира. Помолимся в безмолвии».

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