Папа Франциск возглавил Святую Мессу, которой открылась 50-я Пленарная Ассамблея Совета Епископских Конференций Европы

В четверг 23 сентября Святой Мессой и процессией к гробнице Святого Апостола Петра началась в Риме очередная Пленарная Ассамблея Совета Епископских Конференций Европы (CCEE), приуроченная к 50-летнему юбилею учреждения этой структуры. Проповедуя в базилике Святого Петра перед главами европейских епископатов, Папа Франциск, в частности, сказал:



«Сегодня в Европе мы, христиане, бываем подвержены искушению комфортного пребывания в наших структурах, в наших домах и в наших храмах, в безопасности, поддерживаемые инерцией традиции, довольствуясь определенным консенсусом, в то время как наши храмы неуклонно пустеют, а об Иисусе всё больше и больше забывают». Преемник Святого Петра призвал европейских иерархов задуматься о том, «сколько людей больше не ощущают алкания Бога, жажды Бога», и не потому, что они являются плохими, а потому, что не находится в их окружении кого-то, кто способен возбудить в них «аппетит веры», пробудить естественно присущую человеку жажду Господа, подавленную в душах наших современников диктатурой потребительства. Папа напомнил также, что главная причина несчастья человека – это недостаток любви: «ведь только любовь способна насытить сердце». Он призвал не сосредотачиваться на собственных инициативах Церкви – дискуссиях, планах и стратегиях, – чтобы не потерять из виду по-настоящему значимую программу – проповедь Евангелия, а также горение любви и усердие бескорыстного служения миру. «Путем выхода из лабиринта проблем, из состояния самоизоляции может быть только бескорыстный дар. Другого не существует. Задумаемся об этом», – констатировал Римский Первосвященник.



Епископ Рима призвал своих собратьев в епископском служении перестать довольствоваться безопасным настоящим и приступить к трудам на благо будущего, следуя примеру отцов-основателей Единой Европы. Их пример до сих пор сохраняет всю свою актуальность для Церкви. Необходимо созидать на «фундаменте живой традиции Церкви в ее лучших проявлениях: достойной проповеди, солидарности, свидетельстве», но при этом смотреть в будущее, не поддаваясь соблазну «реставраторства» того, что по объективным причинам осталось в прошлом. В центре всех усилий Церкви должно стоять поклонение Богу и вдохновляемое любовью служение людям, а не «потворствование собственным привязанностям и вкусам». Двери Церкви должны быть открыты для всех: нельзя впадать в искушение чрезмерной бдительности, сосредотачиваясь на «проверке и замене замков».



Святейший Отец напомнил, что великие европейские святые не впадали в отчаяние, хотя им доводилось жить в «темные времена», в эпохи вражды всех со всеми и расколов. Они не тратили время на критику и обвинения, но жили Евангелием, не заботясь о собственной значимости и «эффективной политике». «И, таким образом, благодаря всеблагой силе Божией любви, они стали воплощением ‘Божьего стиля’ солидарности, сострадания и нежности. Они отстраивали монастыри, приумножали красоту земли, возвращали отдельным людям и целым странам их христианскую душу… При этом они не располагали какой-либо ‘эффективной социальной программой или стратегией’ – они просто жили Евангелием».



В заключение Вселенский Архиерей призвал европейских архипастырей по примеру святых прошлых времён собственной жизнью давать евангельское свидетельство, чтобы люди смогли встретить в их лице Доброго Пастыря – Того, Кто любит каждую Свою овцу, знает ее по имени и взваливает ее на Свои плечи. «Поможем же современной Европе, больной усталостью, отыскать вечно юный лик Иисуса и Его Невесты. Мы просто обязаны отдать все свои силы тому, чтобы эта неувядаемая красота стала всеобщим достоянием», – сказал Папа Франциск.



По материалам Vatican News