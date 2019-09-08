Папа Франциск возглавил св. Мессу с участием миллиона верных, препоручил Мадагаскар заботам Божией Матери и встретился с рабочими

Утром 8 сентября поле площадью в 30 гектаров на в северном предместье Антананариву «Сомандракизай», на котором накануне вечером 100 тысяч юношей и девушек приветствовали Папу Франциска, вновь заполнилось молящимися, которых на этот раз было более миллиона. Они пришли на возглавляемую Святейшим Отцом Мессу, которая совершалась на французском и малагасийском языках. Перед началом богослужения Папа объехал сектора на панорамном автомобиле, принимая приветствия верных и сам приветствуя их. На алтаре были выставлены мощи блаженного Рафаила-Луиса Рафиринги, монаха-лазариста, катехизатора и миротворца, сыгравшего исключительно важную роль в жизни поместной Церкви в период испытаний конца XIX века.



В своей проповеди Папа Франциск, комментируя Евангелие 23-го Рядового воскресенья (Лк 14,25-33), подчеркнул, что «путешествие вслед за Иисусом — это никак не отдых», это обязательство. Однако связанные с ним жертвы имеют смысл «в свете радости и празднования встречи с Господом».



Первое требование, обращенное Иисусом к желающим стать Его учениками, связано с семейными отношениями. Когда кровное родство становится в жизни определяющим, в конечном итоге мы приходим к оправданию определенных практик, ведущих к культуре привилегий, изъятий и исключений, таких как кумовство, протекция и коррупция. Наставник говорит нам: тот, кто не может воспринимать другого человека как брата, независимо от его семейного, культурного или социального положения, не может быть Моим учеником, — сделал вывод Папа.



Второе требование иллюстрирует трудности, связанные со следованием за Господом. Они возникают, если мы отождествляем Небесное Царство с нашими личными интересами или восхищаемся какой-то идеологией, злоупотребляя именем Божиим и религией для оправдания насилия. Христос же призывает нас «не манипулировать Евангелием, прибегая к приёмам мрачного редукционизма, но строить историю в братстве и солидарности, в бескорыстном уважении к земле и ее дарам, исключая все формы эксплуатации”, избирая путь диалога и вырабатывая кодекс поведения для взаимного сотрудничества, — констатировал Понтифик.



Третье требование — это отказ от убеждения, будто «всё совершается исключительно благодаря нашим силам и нашим ресурсам». На самом же деле всем нам следует уяснить, что «наша жизнь и наши способности — это не столько плоды наших личных достижений, сколько дар Божий и результат усилий людей, чьи имена мы узнаем только тогда, когда откроется Царствие Небесное», — подчеркнул Святейший Отец.



Требования, выдвигаемые Христом, позволяют нам преодолеть искушение замкнуться в своем маленьком мирке, в котором не находится места для ближних: бедняки и нуждающиеся в него не проникнут, голос Божий в нём не слышен, как нет и радостей любви, нет желания творить добро… Порой замкнувшиеся в себе люди ценят приобретаемую таким образом иллюзию безопасности, но в итоге превращаются в раздражительных и в раздражающих ближних, ропщущих, сухих и бездушных индивидуумов. Не этого желает нам Господь, не это является духовной жизнью, рожденной из пронзенного Сердца Христа Распятого и Воскресшего, — предостерег Папа.



В конечном же счете, посредством выдвигаемых Им требований Иисус призывает нас превратить Бога в центр и ось нашей жизни. «Так давайте же оглядимся вокруг: сколько мужчин и женщин, сколько молодых людей и детей тяжко страждут и лишены вообще всего! Это никак не соответствует Божьему замыслу. Насколько же актуален призыв Иисуса отречься от своей замкнутости, ‘умереть’ для нее, ‘умереть’ для индивидуализма и высокомерия, чтобы тем самым дать возможность одержать победу духу братства, исходящему из открытости Иисуса Христа, от Которого мы и родились как Семья Божия и в Котором каждый из нас может почувствовать себя любимым, ибо его понимают, принимают и оценивают по-достоинству. В условиях же попираемого человеческого достоинства зачастую возникает соблазн так и оставаться со сложенными руками или опустить руки, ощущая свое бессилие против натиска темных сил зла. Но христианину не пристало равнодушно сидеть сложа руки или фаталистически опускать руки. Напротив, верующий протягивает руку, как это делает Иисус», — сказал в своей проповеди Папа Франциск.



По завершении Святой Мессы Предстоятель Вселенской Церкви обратился со словами благодарности к епископам, священникам, лицам посвященной Богу жизни, всем участникам богослужения, а также президенту Мадагаскара, представителей властей и всем, кто потрудился для успешной организации его визита. «Пусть же Господь вознаградит вас и благословит весь ваш народ заступничеством блаженного Рафаила-Луиса Рафаринги, чьи мощи выставлены на этом алтаре, и блаженной Виктории Разоамананариво», — сказал Святейший отец и продолжил: «А теперь, в день воспоминания Рождества Пресвятой Богородицы, Утренней Звезды Спасения всего человечества, обратимся к Ней всем сердцем. Пусть же Непорочная Мария, Которую вы любите и почитаете как свою Матерь и Покровительницу, направляет пути Мадагаскара в мире и надежде». Затем была хором прочитана молитва «Ангел Господень», а Папа Франциск преподал присутствующим свое Апостольское благословение.



После короткого отдыха в Апостольской нунциатуре во второй половине воскресного дня Святейший Отец посетил «Город дружбы в Акамасоа» — гуманитарный центр в пригороде столицы, основанный в 1989 г. аргентинским миссионером священником Педро Опекой, который сам приветствовал Преемника Святого Петра при входе в главный павильон «города». На встречу с Папой пришло около 8-ми тысяч человек — преимущественно молодежи. После того, как прозвучало свидетельство 13-летней Фанни, Понтифик сам взял слово. Он выразил свое восхищение работой Центра в Акамасоа, назвав его «свидетельством Божия присутствия среди Его бедного народа».



Папа Франциск побывал и в расположенном тут же карьере по добыче гранита, в котором трудятся 700 человек, где в их присутствии и в присутствии других жителей этих бедных рабочих кварталов вознес ко Господу молитву за всех рабочих Мадагаскара, поручая их заступничеству Святого Иосифа Труженика, дабы он поддержал их на жизненном пути и не позволил угаснуть их надежде. Затем Святейший Отец отправился в Коллегию Святого Михаила в центре Антананариву, где состоится его встреча с духовенством, монашествующими и семинаристами Мадагаскара, что и станет последним пунктом его программы пребывания в островном государстве.



По материалам Vatican News