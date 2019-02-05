Папа Франциск возглавил св. Мессу на стадионе в Абу-Даби

Во вторник 5 февраля Папа Франциск возглавил св. Мессу в спорткомплексе Шейха Зайеда в столице ОАЭ Абу-Даби. На территории стадиона и вокруг него собралось порядка 180 тысяч человек разных национальностей и разных обрядов: латинские католики, греко-католики, марониты, копты, сиро-католики, верные Сиро-Малабарской, Сиро-Маланкарской, Халдейской Церквей. На богослужении присутствовало несколько тысяч мусульман. Папе сослужили предстоятели Восточных Католических Церквей и другие ближневосточные епископы, специально приехавшие с этой целью в столицу Эмиратов. Месса Папы Франциска в Абу-Даби стала первым публичным христианским богослужением такого ранга в истории Аравийского полуострова. Свою проповедь Святейший Отец посвятил размышлению о евангельских Блаженствах.

Размышляя о Блаженствах, проповедник заметил, что «повод» каждого из них способен нас весьма удивить. Чтобы по-настоящему понять их, следует оценить то, как жил Иисус: «нищий в материальном плане, но богатый любовью, спасший немало жизней, но не пощадивший Своей». Он «пришел служить, а не чтобы Ему служили», Он научил нас, что велик не тот, кто имеет, а тот, кто дает. И нам сегодня следует заново открыть радость следования за Иисусом, радость от того, что мы не ищем ничего, кроме Него и Его смиренной любви. Ведь только в этом, в общении с Ним и в любви к ближним, и заключается весь смысл жизни на земле. «Верите ли вы в это?» – спросил Преемник Святого Петра слушателей, подчеркнув, что он прибыл сюда также и для того, чтобы поблагодарить верных этого региона за то, что они живут Евангелием. «Говорят, что между написанным и пережитым Евангелием существует та же разница, что и между написанной и воспроизводимой музыкой. Вы здесь знаете мелодию Евангелия и живете энтузиазмом ее ритма», – добавил Папа.

Далее Понтифик указал, что «быть блаженными (счастливыми), следуя путем Иисуса» вовсе не означает постоянного веселья. Тот, кто угнетен, терпит от несправедливости или пытается быть миротворцем, прекрасно знает, что значит страдать. И верным в ОАЭ, большинство из которых — экономические мигранты, не так-то легко жить вдали от дома, не имея уверенности в завтрашнем дне. «Господь близок. Может случиться так, что перед лицом испытания или сложного периода в жизни мы можем начать думать, что мы одиноки, даже после того, как провели с Господом немало времени. Но в эти минуты Он, даже если и не вмешивается сразу, шагает рядом с нами, и, если мы продолжим свой путь, Он откроет на нем новые перспективы. Ибо Господь – Эксперт в том, чтобы творить новое, и Он умеет находить новые пути даже в пустыне», – сказал Папа.

По словам Святейшего Отца, жизнь Блаженствами не подразумевает «ярких жестов». Иисус не оставил ничего написанного, не построил ничего впечатляющего… Он не требовал от нас творить что-либо грандиозное. «Он попросил нас довершить только одно художественное произведение, доступное каждому: им есть наша жизнь. Блаженства, следовательно, являются картой жизни: они не требуют сверхчеловеческих усилий, но предполагают следование за Иисусом в повседневной жизни», поощряя хранить в чистоте свое сердце, несмотря ни на что оставаться кротким и справедливым, переживать трудности в единении с Богом… Речь идет о «святости повседневной жизни». «Блаженства, – добавил Понтифик, – не предназначены для сверхлюдей, они для тех, кто справляется с ежедневными вызовами и испытаниями. Для тех, кто живет ими по образу Иисуса, кто делает этот мир чище».

Подытоживая свои рассуждения, Святейший Отец особым образом остановился на двух Блаженствах. Первое из них – «Блаженны кроткие». Это означает, что счастлив не тот, кто нападает или берет верх, но тот, кто ведет себя так, как вел Себя Иисус, Который спас нас, Который был кроток даже перед лицом обвинителей. Некогда святой Франциск Ассизский призывал своих последователей, отправлявшихся проповедовать мусульманам, избегать ссор и споров. «В то время, как многие тогда отправлялись на Восток облаченными в тяжелые доспехи, святой Франциск напоминал, что христианин должен быть вооружен только своей смиренной верой и конкретной любовью. Вот почему так важна кротость: если будем жить в мире по-Божьему, то станем каналами Его присутствия. В противном случае мы не принесем плода», – констатировал Папа Франциск.

Вторым Блаженством, на которое указал проповедник, является «Блаженны миротворцы». По словам Папы, «христианин распространяет мир, начиная от непосредственного окружения, в котором живет». В Книге Откровения, — сказал Понтифик, — среди христианских общин, к которым обращается Господь, есть одна, подобная вам, коей Он не адресует никаких упреков: эта Церковь сберегла слово Иисуса, не отреклась от Его имени, оставалась верной в испытаниях, а ее название — это «Филадельфия», что в переводе означает братскую любовь.

«Церковь, пребывающая в слове Иисуса и в братской любви, угодна Господу и приносит плод свой. Я молюсь о благодати для вас, чтобы вы хранили мир, жили в единстве, заботились друг о друге, культивируя то превосходное понимание братства, для которого не существует христиан первого или второго сорта», – заключил Святейший Отец.



По материалам Vatican News