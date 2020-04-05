Папа Франциск возглавил Мессу Вербного воскресенья в соборе Святого Петра

В вербное воскресенье, 5 апреля с.г., Папа Франциск возглавил Святую Мессу в Ватиканской базилике. Богослужение у Кафедрального алтаря главного католического храма мира совершалось с соблюдением всех мер предосторожности, введенных в связи с пандемией коронавируса. За престолом было установлено большое распятие из храма Святого Марчелло, которое прежде было воздвигнуто на площади Святого Петра в последнюю пятницу марта, когда Святейший Отец молился за весь мир и преподал внеочередное благословение «Urbi et Orbi». Чудотворная икона Пресвятой Богородицы Спасения римского народа из храма Santa Maria Maggiore, перед которой тогда молился Предстоятель Вселенской Церкви, также нашла свое место у алтаря.



Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:



Иисус «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп 2,7): с этих слов Папа Франциск начал свою проповедь на Мессе, предложив эту фразу апостола Павла в качестве введения в святые дни Страстной недели. Иисус предстает перед нами как раб, как слуга: в Великий Четверг это слуга, омывающий ноги ученикам; в Великую Пятницу это страдающий и побеждающий раб Господень (ср. Ис 52,13); и уже в понедельник Страстной седмицы Исайя пророчествует о Нем: «Вот Слуга Мой, Которого Я держу за руку» (Ис 42.1): «Бог нас с вами спас, послужив нам. Как правило, мы думаем, что это мы служим Богу. На самом деле это Он послужил нам бескорыстно, поскольку Он возлюбил нас первым. Трудно любить и не быть любимым, и еще труднее служить, если мы не даем Богу послужить нам».



Но каким образом Господь нам послужил? Он отдал за нас Свою жизнь. Чтобы нас спасти, Он позволил злу извести Себя. Господь послужил нам до такой степени, что Сам испытал ситуации, самые болезненные для тех, кто любит: предательство и оставление. Если мы подумаем обо всех малых и больших предательствах и изменах, которые мы перенесли в жизни, то мы вспомним, какие чувства они оставляют в сердце: «В глубине сердца возникает такое разочарование, что кажется, будто жизнь больше не имеет смысла. Это происходит потому, что мы рождены, чтобы быть любимыми и любить, и больнее всего – когда предают те, кто обещал верность и близость. Мы даже представить себе не можем, как больно было Богу, Который Сам – любовь».

Если мы будем откровенны с самими собой, – продолжил Папа, – то увидим все наши предательства, нашу фальшь, лицемерие и двуличие. Но вместо того, чтобы падать духом, нужно поднять взор к Распятому и принять Его объятия со словами: «Вот моя неверность, Ты взял ее на Себя, Иисусе. Открой мне Свои объятия, послужи мне Своей любовью».



Вторая ситуация, которая ранит любовь, – это оставленность. В сегодняшнем Евангелии Иисус на Кресте произносит только одну фразу: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?». Иисус страдал оттого, что был оставлен Своими, но у Него был Отец. Теперь же, в бездне одиночества, Он впервые называет Его не Отцом, а Богом. Это также должно было произойти ради нас, чтобы послужить нам, подчеркнул Понтифик. Когда мы находимся в безвыходной ситуации, в тупике, нам кажется, что даже Бог молчит, и Иисус должен был всё это испытать, чтобы мы помнили: мы не одни. «Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: ‘Смелее, открой сердце навстречу Моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя’».



Что же можем сделать мы в ответ на любовь Бога, послужившего нам и испытавшего ради нас предательство и оставление? Мы можем не предавать то, ради чего были сотворены. Папа призвал в эти святые дни Страстной седмицы созерцать Распятие, меру любви Бога к нам: «Давайте подумаем не о том, чего нам не хватает, а о том добре, которое мы можем сделать».

В заключение Папа Франциск обратился к молодежи, поскольку в Вербное воскресенье во всём мире отмечается Всемирный день молодежи на епархиальном уровне: «Дорогие друзья, посмотрите на настоящих героев, которые появляются в эти дни: не тех, у кого слава, деньги и успех, а кто отдает себя, чтобы послужить другим. Не бойтесь потратить жизнь для Бога и для людей, от этого вы только выиграете! Жизнь – это дар, который мы получаем, отдавая. Ведь самая большая радость – это сказать ‘да’ любви без оговорок, как это сделал Иисус ради нас с вами».

