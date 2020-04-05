Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе Вербного воскресенья. 5 апреля 2020 г., собор Святого Петра

Иисус «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп 2,7). Давайте позволим этим словам апостола Павла ввести нас в наступающие святые дни, когда слово Божие, подобно постоянно звучащему рефрену, представляет Иисуса как раба: в Страстной Четверг Он показан как раб, омывающий ноги Своим ученикам; в Страстную Пятницу он предстает как страждущий, но и победоносный раб (ср. Ис 52,13); а завтра мы услышим пророчество Исаии о Нем: «Вот Раб Мой, Которого я держу за руку» (Ис 42,1). Бог спас нас, служа нам. Мы часто склонны полагать, будто это мы служим Богу. Но нет, именно Он и есть Тот, кто добровольно пожелал служить нам, ибо Он возлюбил нас первым. Трудно любить и не быть любимым в ответ. И еще труднее служить, если сами мы не позволяем Богу служить нам.

Но как же Господь послужил нам? Отдав за нас Свою жизнь. Мы дороги Ему, мы дорого Ему обошлись. Святая Анжела из Фолиньо сообщила, как Иисус однажды сказал ей: «Моя любовь к тебе – это не шутка». Его любовь к нам побудила Его принести Себя в жертву и взять на Себя наши грехи. Это удивляет нас: Бог спас нас, приняв на Себя всё наказание за наши грехи. Без жалоб, но со смирением, терпением и послушанием раба, и всё это – исключительно по соображениям любви. И Отец поддержал Иисуса в Его служении. Он не нейтрализовал зла, которое сокрушило Его, но, скорее, поддержал Его в Его страданиях, и это для того, чтобы наше зло могло быть побеждено добром, побеждено любовью, способной любить до конца. Господь пожелал служить нам до такой степени, что добровольно поместил Себя в наиболее болезненные для тех, кто любит, ситуации: ситуации предательства и оставленности.

Предательство. Иисус претерпел предательство со стороны ученика, который продал Его, и со стороны другого ученика, который отрекся от Него. Его предали люди, воспевавшие Ему осанну, а немного времени спустя громко требовавшие: «Распни Его!»(Мф 27,22). Он был предан религиозным институтом, который несправедливо осудил его, и политическим институтом, который при виде Его осуждения умыл руки. Тут нам следует вспомнить обо всех малых и больших предательствах, которые мы пережили в своей жизни. Ужасно видеть, как бывает предано искреннее доверие. В таких случаях из глубин нашего сердца поднимается такая волна разочарования, что сама наша жизнь может показаться бессмысленной. Всё это происходит потому, что мы рождены для того, чтобы быть любимыми и любить самим, и самое болезненное – быть преданным теми, кто обещал нам быть верными и близкими. Мы даже не можем себе представить, какую страшную боль подобная ситуация доставила Богу, Который Сам есть Любовь.

Давайте заглянем внутрь себя. Если мы будем честны с самими собой, то легко обнаружим свою неверность. Сколько же в нас лжи, лицемерия и двуличия! Сколько добрых намерений было нами предано! Сколько данных нами обещаний мы нарушили! Сколько решений осталось невыполненными! Господь знает наши сердца лучше, чем мы сами их знаем. Он знает, как мы слабы и нерешительны, как часто спотыкаемся и падаем, как трудно нам бывает подниматься и с каким трудом затягиваются иные наши раны. И что же Он сделал, чтобы прийти нам на помощь и послужить нам? Он возвестил нам через пророка: «Уврачую неверность их, возлюблю их по благоволению…» (Ос 14,5). Он исцелил нас, приняв на Себя нашу неверность и сняв с нас бремя наших предательств. Вместо того, чтобы быть обескураженными страхом неудачи, мы можем теперь, взирая на Распятие, почувствовать себя в объятиях Господа и сказать: «Вот моя неверность, Ты, о Иисус, взял ее на Себя. Ты открываешь мне Свои объятия, Ты служишь мне Своей любовью, Ты продолжаешь поддерживать меня… И поэтому я не ослаблю своих усилий».

Оставленность. В сегодняшнем Евангелии Иисус, пригвожденный ко кресту, произносит одно, только одно: «Боже мой, Боже мой, почему Ты Меня оставил?»(Мф 27,46). Это очень сильные слова. Иисус страдал от того, что Его оставили, что близкие Ему люди бежали. Ему остался один Отец. Но теперь, в пучине одиночества, Он впервые обращается к Нему с абстрактным именем «Бог». И «громким голосом» формулирует наиболее мучительный вопрос: «почему?». «Почему Ты оставил Меня?”. В действительности эти слова есть цитата из псалма (Пс 22,2). Этим засвидетельствовано, что Иисус привнес в Свою молитву переживания крайнего опустошения. Несомненен тот факт, что Он сам испытал это опустошение: Он погрузился в состояние абсолютной оставленности, о чем свидетельствуют Евангелия, приводя Его слова: Или, Или, лама савахтани?

Но почему всё это произошло? Опять-таки, всё это было сделано нас ради, чтобы послужить нам. Поэтому, когда нас припирают к стенке, когда мы оказываемся в тупике, без света в конце туннеля и без пути к спасению, когда кажется, что и Бог не отвечает нам, мы не должны забывать, что мы не одиноки. Иисус пережил ощущение абсолютного одиночества в ситуации, в которой Он никогда прежде не оказывался, и это для того, чтобы солидаризоваться с нами во всём. Он сделал это для меня, для тебя, чтобы сказать нам: «Не бойтесь, вы не одиноки. Я Сам испытал всё то опустошение, которое теперь испытываешь ты, чтобы постоянно оставаться рядом с тобой». Вот до какой степени Иисус послужил нам: Он погрузился в бездну наших самых горьких страданий, кульминацией которых стало предательство и оставленность. Сегодня, в трагедии пандемии, перед лицом многих фальшивых, рухнувших теперь ценностей, перед лицом стольких обманутых надежд, в ситуации оставленности, ощущение которой терзает наши сердца, Иисус обращается к каждому из нас: «Мужайся, открой свое сердце Моей любви. Ты почувствуешь утешение, приходящее от Бога, Который держит тебя за руку».

Дорогие братья и сестры, а что мы можем сделать для Бога, Который зашел в Своем служении нам столь далеко, что оказался преданным и оставленным? Мы можем отказаться от предательства того, ради чего мы были сотворены, и не отказываться от действительно важного в нашей жизни. Мы были сотворены и посланы в мир, чтобы любить Бога и наших ближних. Всё остальное проходит, остается только это. Трагедия, которую мы переживаем, призывает нас серьезно относиться к серьезному и не увлекаться неважным; еще раз убедиться в том, что жизнь бессмысленна, если в ней нет места служению другим людям. Ибо жизнь измеряется любовью. Итак, в эти святые дни станем в наших домах перед Распятием, в котором засвидетельствована полная мера Божией любви к нам. Станем перед Богом, пожелавшим послужить нам вплоть до самопожертвования. Попросим у Него благодати жить в служении. И протянем руку помощи страждущим, тем, кто больше всего в такой помощи нуждается. Сосредоточимся не на том, чего нам не хватает, а нам том, что доброго мы можем сделать для других.

«Вот Раб Мой, Которого Я держу за руку». Отец, поддерживавший Иисуса в Его Страстях, поддерживает также и нас в наших усилиях служить. Любить, молиться, прощать, заботиться о других, делать это в семье и в обществе – всё это порой бывает нелегко и даже может напоминать via crucis. Однако именно путь служения – это победоносный и спасительный путь, путь, следуя которым мы были искуплены. Я хотел бы особым образом напомнить об этом молодым людям в этот день, который вот уже тридцать пять лет как посвящен им. Дорогие друзья, посмотрите на настоящих героев, которые явлены миру в наши дни: это не знаменитые, богатые и успешные люди; скорее, это те, кто отдает себя, чтобы послужить другим. Почувствуйте себя призванными поставить на кон свои жизни. Не бойтесь посвятить свою жизнь Богу и другим людям – всё это окупится! Ибо жизнь – это дар, который мы получаем только в том случае, если отдаем себя. Ибо глубочайшая радость водворяется там, где любви говорят однозначное «да» без всяких «если» и «но». Как это сделал для нас с вами Иисус.

Перевод «Сибирской католической газеты»