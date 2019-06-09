Папа Франциск возглавил Мессу в Навечерие Пятидесятницы и сказал проповедь

Вечером 8 июня Папа Франциск возглавил Святую Мессу Навечерия Пятидесятницы на площади Святого Петра. Понтифику сослужили многочисленные кардиналы, епископы и священники. На главной площади Ватикана в этот день молилось порядка 20 тысяч верных, в большинстве — участники церковных харизматических движений.

В своей проповеди Святейший Отец выразил обращенное к верующим города Рима пожелание, чтобы они взглянули на Церковь и самих себя «через призму большего милосердия, человечности и нежности, в чем ныне существует настоятельная потребность. Чтобы все почувствовали себя в этом городе, как дома…» В этом плане неоценимой может оказаться помощь Святого Духа, «изливающегося из лона милосердия Иисуса Воскресшего».

Указав на идею материнства Церкви, Понтифик напомнил, как 75 лет тому назад, 11 июня 1944 года, Папа Пий XII вознес особенно горячие молитвы Богородице с просьбой защитить и спасти город Рим. Он сделал это в церкви Святого Игнатия, перед иконой Матери Божественной Любви. А этой Любовью является Святой Дух — «Духовная Скала», источившая поток, от которого Божий народ утолил свою жажду в пустыне, как это можно выразить с помощью символики библейских образов.

Далее Папа прокомментировал первое литургическое чтение из Ветхого Завета и предостерег от созидания мира, в котором нет места для Бога, как это делали строители Вавилонской башни. Бог терпит и позволяет делать подобные вещи в течение некоторого времени, но потом изливает Святого Духа, чтобы мы воочию убедились, что все наши планы – это насквозь иллюзорная конструкция, и что только один Господь способен строить по-настоящему.

Пятидесятница — это праздник приоритетов Духа, который заставляет нас замолкнуть ввиду непредсказуемости Божьего замысла, а затем, при его обнаружении, воскликнуть в ликовании: «Так вот что Бог приуготовал для нас в лоне Своем!». «Различные человеческие языки объединяются в одно гармоничное целое Духом, потому что Он Сам – это Гармония», — сказал Святейший Отец в заключение.



По материалам Vatican News