Папа Франциск возглавил Мессу торжества Богоявления в соборе Святого Петра
Утром 6 января Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра торжественную Святую Мессу праздника Богоявления. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.
В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским эпизодом, в котором волхвы, добравшись до Вифлеема, поклонились Богомладенцу. Поклоняться Господу нелегко, отметил Папа: для этого требуется не спонтанность, а определённая духовная зрелость; если человек не поклоняется Богу, он начнёт поклоняться идолам. В наше время христиане призваны уделять больше времени поклонению и созерцанию Господа, и в этом могут помочь литургические чтения, а именно глаголы «возвести очи», «отправиться в путь» и «увидеть».
Первое выражение, отметил Епископ Рима, нам предлагает пророк Исаия. К бедствующей общине Иерусалима, недавно вернувшейся из плена, пророк обращается с убедительным призывом: «Возведи очи твои и посмотри» (Ис 60,4). Это приглашение отбросить усталость и жалобы, освободиться от собственной диктатуры. Чтобы поклоняться Господу, нужно прежде всего «вознести к Нему взор»: не делать из проблем и трудностей центр жизни, ибо это порождает в нас недоумение, страх, гнев, тоску и депрессию. Это вовсе не означает отрицания реальности, но необходимость смелого акта доверия к Богу, Который действительно заботится обо всех. Христос верен Свои обетованиям и никогда нас не бросает: Его Слово стало плотью, и оно пребывает с нами всегда, каждое мгновение. Когда мы поднимаем взор к Богу, жизненные проблемы никуда не исчезают, но Господь дарует нам силы противостоять им. Таким образом, «возвести глаза» – это первый шаг к благодарному и радостному поклонению Богу, подчеркнул Святейший Отец.
Второй урок, который может нам помочь, – это путешествие. Прежде чем поклониться Младенцу в Вифлееме, волхвам пришлось проделать долгий и нелёгкий путь. Путешествие всегда подразумевает преобразование, изменение, мы обогащаемся познаниями и духовным опытом, укрепляем волю в преодолении невзгод. Мы не можем поклоняться Господу, не пройдя сначала через внутреннее созревание, которому способствует путешествие. Человек в пятьдесят лет поклоняется Богу иначе, чем в тридцать, отметил Папа; принимая Божью благодать, наш внутренний человек обновляется день за днём, сердце очищается и становится более смиренным. С этой точки зрения неудачи, кризисы, ошибки могут стать поучительным опытом: нередко они помогают осознать, что лишь один Господь достоин поклонения, ибо только Он удовлетворяет сокровенное желание вечности и жизни. Подобно волхвам, отметил Папа Франциск, мы тоже не должны позволять усталости, падениям и неудачам сбить нас с пути. Жизнь – это не демонстрация умений, а путь к Тому, кто бесконечно любит нас: взирая на Господа, мы обретаем силу и с новой радостью идем дальше.
Наконец, третье наставление праздничной литургии – «увидеть». Евангелист пишет, что волхвы «войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему» (Мф 2,10-11). Путешественники повторили жест, предназначенный для государей, великих сановников, хотя перед их глазами была лишь бедная семья. Волхвы сумели «заглянуть» за пределы видимого: преклонившись перед Младенцем, рождённым в Вифлееме, они выразили своё внутреннее поклонение, жертву своих сердец, внешне обозначив его принесёнными дарами.
Чтобы поклоняться Господу, нужно «видеть» за пеленой зримого, которое нередко оказывается обманчивым, отметил Папа. В отличие от царя Ирода и вельмож Иерусалима, любивших мирскую напыщенность, волхвы обладали «теологическим реализмом»: они воспринимали реальность объективно, понимая, что Бог избегает любой парадности. Такой взгляд, выходящий за пределы видимого, помогает нам поклоняться Господу, часто сокрытому в простых жизненных ситуациях, в смиренных и отверженных людях. Именно поэтому апостол Павел пишет, что мы «смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор 4,18).
В заключение своей проповеди Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь соделал нас Своими истинными поклонниками, способными собственной жизнью засвидетельствовать Его замысел любви, охватывающий всё человечество.
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