Папа Франциск возглавил Мессу Пепельной среды в соборе Святого Петра

В Пепельную среду 17 февраля Папа Франциск возглавил Святую Мессу на Алтаре Кафедры собора Святого Петра, а в своей проповеди предложил верным задаться следующими вопросами: В каком направлении нас ведет навигатор нашей жизни – к Богу или к собственному «я»? Для чего мы живем – для того, чтобы угождать Господу или чтобы нас заметили и похвалили? Каково наше сердце – колеблется ли оно между любовью к Богу и к миру или же оно крепко держится Господа? Удобно ли нам в своем лицемерии или же мы боремся, стараясь освободить сердце от сковавшей его фальши? Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



Путь Четыредесятницы, сказал Папа, открывается словами из Книги пророка Иоиля, указывающими направление: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим». «Этот призыв рождается из сердца Бога, Который умоляет нас с распростертыми объятьями, с глазами, полными тоски». Великий Пост – это путь возвращения к Богу. Как часто мы, занятые множеством дел, говорим Ему: «Господи, я приду к Тебе, но попозже, подожди… Сегодня не могу, но завтра начну молиться и что-то делать для других». Так происходит день за днем, констатировал Папа, и у нас постоянно находятся оправдания. Но момент, в который нужно возвратиться к Богу, наступает именно «в сегодняшний день».



«Обратитесь ко Мне всем сердцем», – говорит Господь. Великопостный путь вовлекает нас целиком, всю нашу жизнь. Великий пост – это не «коллекция добровольных лишений», но процесс распознавания того направления, в котором движется нашей сердце. Великий Пост – это исход от рабства к свободе, подобный исходу израильтян из Египта. Нелегко оставить Египет, всегда есть искушение оплакивать египетский лук (ср. Числ 11,5) и соблазн держаться за воспоминания прошлого или за какой-нибудь идол: «На пути возвращения к Богу мы встречаем преграды в виде наших нездоровых привязанностей, нам мешают соблазнительные западни пороков, обманчивая надежность денег и внешнего лоска, парализующее разыгрывание жертвы. Чтобы идти вперед, нужно сорвать маску с этих иллюзий».



Взирая на блудного сына, мы понимаем, что наступило время возвращения к Отцу. Все мы – «маленькие дети, пытающиеся ходить, но падающие, которых каждый раз должен поднимать отец. Именно прощение Отца поднимает нас: прощение Отца, Исповедь – это первый шаг на нашем пути возвращения». Папа обратился с увещанием к исповедникам: «Будьте как отцы, не с плетьми, а с объятиями».



Мы должны вернуться к Иисусу, поступить так, как единственный из десяти прокаженных, который был спасен, потому что он вернулся к Иисусу (ср. Лк 17,12-19). Мы нуждаемся в том, чтобы Иисус нас исцелил, мы должны показать Ему наши раны и сказать: «Иисусе, я здесь перед Тобой со своим грехом, со своим убожеством. Ты – Целитель, Ты можешь меня освободить. Исцели мое сердце, вылечи мою проказу».



Мы призваны вернуться к Святому Духу: «Пепел на наших головах напоминает, что мы прах и в прах возвратимся. Но в этот наш прах Бог вдохнул Свой Дух жизни. Поэтому мы не можем жить, гоняясь за прахом, следуя тому, что сегодня есть, а завтра исчезнет. Давайте вернемся к Духу Святому, жизни Подателю, вернемся к Огню, воскрешающему нас из пепла, к Огню, Который учит нас любить».



Этот «обратный путь» к Богу, продолжил Папа, возможен только потому, что Бог идет к нам. Он нас предваряет, выходит нам навстречу. «Примиритесь с Богом», – увещевает апостол Павел. Примирение основано не на наших силах, никто не может примириться с Богом своими силами: «Обращение сердца, посредством поступков и практик, которые его выражают, возможно только благодаря первенству Божественного делания». Нас спасает благодать, безвозмездный дар. Мы же можем лишь признать, что нуждаемся в Боге, нуждаемся в милосердии и благодати. Папа пригласил подумать: чувствуем ли мы потребность в благодати или же мы считаем себя самодостаточными?



«Сегодня мы склоняем голову, чтобы принять пепел. По окончании Четыредесятницы мы склонимся еще больше, чтобы омыть ноги братьям. Четыредесятница – это смиренное нисхождение внутрь нас самих и к братьям». На этом пути мы должны ежедневно смотреть на Крест Христов, «молчаливую кафедру Бога». В язвах Христовых мы признаем свою пустоту, свои недостатки, раны греха, удары, которые причинили нам боль. Но именно в них мы видим, что Он не обвиняет нас, а раскрывает Свои объятья. «Его раны открыты для нас, и этими ранами мы исцелились. Прикладываясь к ним, мы поймем, что именно там, в самых болезненных изъянах жизни, Бог нас ждёт со Своей безграничной милостью. Ведь именно там, где мы наиболее уязвимы, где нам более всего стыдно, Он вышел нам навстречу. И теперь, выйдя к нам, Он просит вернуться к Нему и вновь обрести радость оттого, что мы любимы», – подвел итог Предстоятель Вселенской Церкви.

(Читайте полный текст проповеди Святейшего Отца)



После краткого размышления об услышанном в проповеди Папа Франциск прочитал молитву благословения пепла и окропил его святой водой. Затем архипресвитер базилики Святого Петра кардинал Анджело Комастри возложил пепел на голову Епископу Рима, а Папа совершил тот же обряд над кардиналами и другими священнослужителями, некоторые из которых возложили затем пепел на головы участвовавших в богослужении верных.

