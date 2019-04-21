Папа Франциск возглавил Мессу Навечерия Пасхи в Святую Ночь в соборе Святого Петра

В Великую Субботу 20 апреля в 20.30 по среднеевропейскому времени в соборе Святого Петра началась Месса Навечерия Пасхи, которую возглавил Папа Франциск. Свою проповедь он посвятил размышлению о ключевой фразе, сказанной Ангелом женам-мироносицам, пришедшим ранним утром помазать благовониями погребенное тело Христа: читайте полный текст Папской гомилии здесь.

В ходе богослужения Святейший Отец лично преподал Святое Крещение и Миропомазание восьмерым взрослым катехуменам из разных стран мира: Италии, Эквадора, Перу, Албании и Индонезии. Старшему из них исполнилось 60 лет, а самому младшему — 21 год. Затем Понтифик преподал им Святое Причастие под двумя видами.

По материалам Vatican News