Папа Франциск внес ряд изменений в каноны для восточных католических Церквей

Обнародовано апостольское послание motu proprio «Gia’ da tempo» — «Уже какое-то время», — которым Святейший Отец вносит поправку в 102-й канон Свода канонов Восточных Церквей. Таким образом Папа сократил число иерархов с решающим голосом на синоде, сообщает русская служба Vatican News.

В своем послании Папа поясняет, что некоторые Патриархи, Верховные архиепископы и епископы обратились к Департаменту Восточных Церквей с просьбой пересмотреть каноны, касающиеся поместных синодов патриарших Церквей и верховных архиепископств, отмечая проблемы, возникающие из-за большого числа епископов на покое, которые имеют активный голос, прежде всего при избрании епископов, а также Отцов и Глав соответствующих поместных Церквей.

Иерархи Восточных Церквей попросили Апостольский Престол издать норму, исключающую из числа решающих голосов тех членов поместного синода, которым исполнилось 80 лет. Эта норма не должна распространяться на самих Патриархов, Верховных архиепископов, а также на действующих епархиальных епископов и экзархов с епископским саном.

Отвечая на эту потребность восточных иерархов, Папа добавил третий параграф к 102-му канону восточного канонического права: он гласит, что члены поместного синода епископов по достижении 80 лет теряют право решающего голоса на заседаниях синода, а также при избрании Патриархов, епископов и кандидатов на высокие должности.

Вследствие этой поправки дополняются и другие каноны – 149-й и 183-й: в них добавляется ссылка на третий параграф 102-го канона.

Папа постановил, чтобы данная апостольская конституция вступила в силу через месяц после публикации и чтобы новые правила соблюдались «со всей строгостью и постоянством».