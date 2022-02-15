Папа Франциск внес изменения в Кодекс канонического права в духе децентрализации

Папа Франциск внес изменения в Кодекс канонического права в духе децентрализации

Февраль 15, 2022

15 февраля увидело свет Папы Франциска «Признание некоторых компетенций», которым расширяются полномочия по некоторым вопросам поместных епископов и верховных настоятелей и вносятся соответствующие изменения в и Восточных Церквей. В преамбуле документа отмечается, что здоровая будет способствовать церковному динамизму, не нанося ущерба иерархическому измерению.

Как отмечается в Послании, Предстоятель Вселенской Церкви вносит некоторые изменения в действующее , дабы «способствовать росту коллегиальности и пастырской ответственности епископов», как по отдельности, так и в составе Епископских конференций и структур, свойственных Восточным Церквам. Это же касается и верховных настоятелей. Кроме того, во внимание были приняты соображения рациональности и эффективности управления.

Расширенные полномочия вышеупомянутых лиц и структур касаются учреждения межъепархиальных семинарий и утверждения их уставов, утверждения программ священнической формации, инкардинации священников в определенные структуры, учреждения и утверждения ассоциаций посвященных Богу дев, продления до пяти лет испытательного срока для приносящих вечные монашеские обеты, условий добровольного ухода из Ордена или Конгрегации монашествующих с временными обетами, принятия решений об отлучения монашествующих с вечными или временными обетами, утверждения изданных поместными Епископскими конференциями катехизисов; смягчения обязанностей, касающихся участия в Святых Мессах и Божественных Литургиях; возможности ограничения или изменения обетов верных, дарящих или завещающих свое имущество на благотворительные цели.

По материалам Vatican News

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