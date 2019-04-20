Папа Франциск в Великую Пятницу возглавил богослужение Крестного пути и завершил его молитвой

Поздним вечером в Страстную Пятницу в Риме у Колизея прошло традиционное богослужение Крестного пути во главе с Папой Франциском. Размышления для 14 стояний в этом году составила монахиня Эуджения Бонетти, президент ассоциации «Больше не рабы», — вдохновляясь историями жертв торговли людьми, женщин, вынужденных заниматься проституцией, мигрантов. Всё это — «распятые» нашего времени, которые должны разбудить совесть многих. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Сестра Эуджения Бонетти описывает реальные ситуации, с которыми она столкнулась в своем служении. Во встрече Иисуса с Пресвятой Девой Марией она видит «многочисленных мам, которые отпустили своих молодых дочерей в Европу с надеждой, что они смогут помочь семье, однако они нашли унижение, презрение, а иногда и смерть». В первом падении Иисуса сестра Бонетти видит хрупкость человека и современных Добрых Самаритян, готовых склониться с любовью и состраданием над множеством физических и нравственных ран. Девятое стояние – третье падение Иисуса – наводит на размышление о молодых девушках, жертвах «культуры одноразового пользования», истории которых побуждают нас вслушаться в «неудобный» вопрос Бога: «Где брат твой? Где сестра твоя?». Последнее стояние, ведущее ко Гробу Господню, заставляет задуматься о «новых современных кладбищах»: пустынях и морях, где многие сегодня находят последнее убежище. «В то время как правительства дискутируют, закрывшись во дворцах власти, Сахара наполняется скелетами людей, не вынесших трудностей, голода и жажды», а моря превращаются в «водяные гробницы». Из этого мрака возносится молитва о том, чтобы Христос «сподобил руководителей наций и законодательные власти осознать свою роль в защите каждого человека», созданного по образу и подобию Бога, и чтобы Его Воскресение «стало маяком надежды, радости, новой жизни, братства, гостеприимства и единства между народами, религиями и законами».

Папа Франциск завершил Крестный путь такой молитвой: «Господи Иисусе, помоги нам увидеть в Твоем Кресте все кресты этого мира: крест людей, алчущих хлеба и любви; крест людей одиноких и покинутых даже своими собственными детьми и родными; крест людей, жаждущих правды и мира; крест людей, не имеющих утешения веры; крест пожилых, с трудом несущих бремя возраста и одиночества; крест мигрантов, находящих закрытые двери из-за страха и сердец, бронированных политическими расчетами; крест малых с израненной невинностью и чистотой; крест человечества, блуждающего в растерянности и во мраке культуры мгновенного; крест семей, разбитых изменой, соблазнами лукавого или убийственным легкомыслием и эгоизмом; крест тех, кто посвятил себя Богу и неустанно стремится нести Твой свет миру, встречая отвержение, осмеяние и унижение; крест посвятивших себя Богу, которые по пути забыли о своей первой любви; крест Твоих чад, которые, веруя в Тебя и стараясь жить по Твоему слову, сталкиваются с изгнанием, и отвержением даже со стороны своих родных и сверстников; крест наших слабостей, нашего лицемерия, наших предательств, наших грехов и многочисленных несдержанных обещаний; крест Церкви Твоей, верной Твоему Евангелию, которая с трудом доносит Твою любовь даже до самих крещеных; крест Церкви, Невесты Твоей, которая подвергается непрерывным нападкам изнутри и извне; крест нашего общего дома, по-настоящему увядающего у нас перед глазами, эгоистичными и ослепленными алчностью и властью. Господи Иисусе, оживи в нас надежду на Воскресение и на Твою окончательную победу над всяким злом и всякой смертью. Аминь».