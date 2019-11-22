Папа Франциск в Таиланде: встречи со священниками, епископами, лидерами других религиозных конфессий и представителями академической среды

Продолжая свой Апостольский визит в Таиланд, Папа Франциск пятничным утром 22 ноября отправился в приходской храм Святого Петра на окраине Бангкока, где встретился с местными священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами. После приветственного слова епископа Йозефа Прадхана Шридарунсила, координатора монашеских Конгрегаций страны, прозвучало свидетельство Бенедетты, постулантки Конгрегация Миссионерок Пресвятой Марии, известных как «Сестры-ксаверианки». Бенедетта рассказала о своем духовном пути, приведшем ее к обращению в христианство, а начавшемся с созерцания лика статуи Девы Марии в одном из католических храмов. Встреча завершилась общей молитвой о призваниях, которую Святейший Отец специально приготовил к этому случаю.



Обращаясь к присутствующим и ссылаясь при этом на свидетельство постулантки Бенедетты, Папа Франциск выразил благодарность всем священникам и монашествующим за плоды их верного и самоотверженного повседневного служения. Он также выразил благодарность тем, кто в свое время помог им в распознавании призвания, помог услышать голос Духа Святого. Понтифик призвал своих собеседников самим становиться людьми, помогающими рождению новой, пробужденной свыше жизни. Опять обратившись к свидетельству Бенедетты, он подчеркнул, что ее обращение было обусловлено «не словами, абстрактными идеями или холодными рассуждениями», а кротким взглядом Матери Божьей, статую Которой она увидела в храме. Именно созерцание красоты открывает нам новые духовные горизонты, ставит новые вопросы, но само же и отвечает на них. «Монашеская жизнь, которая неспособна открыться на неожиданность, является жизнью только наполовину», – отметил Папа и добавил: «Господь послал нас в мир не для того, чтобы мы накладывали на людей обязанности или возлагали на них тяжелые бремена кроме тех, которые на них уже и так наложены, а для того, чтобы дарить им радость открытия прекрасных, новых и неведомых прежде горизонтов». В этом контексте Святейший Отец указал, что не следует опасаться всё более полной инкультурации Евангелия, что следует рисковать, осваивая новые формы возвещения слова Божьего, способного пробудить у катехизируемых желание лучше познать Господа. Преемник Святого Петра подчеркнул, что, готовясь к своему Апостольскому визиту в Таиланд, он с немалым огорчением узнал, что для многих жителей этой страны христианство – это «вера чужаков», вера иностранцев. Как раз это обстоятельство и побуждает искать новые формы благовестия, так чтобы Евангелие зазвучало подобно любимой местным народом музыке, «побуждая души наших братьев вибрировать той красотой, которая когда-то зажгла наши сердца».



Папа призвал собравшихся молиться об этом Божьей Матери, взгляд Которой некогда инициировал призвание Бенедетты. Взгляд Пречистой Девы Марии, по словам Понтифика, в свою очередь побуждает нас обратить внимание на взгляд Христа – тот Взгляд, что ломает все привычные схемы и предубеждения; тот Взгляд, который там, где все другие взгляды видят лишь грешника, преступника и предателя, способен распознать потенциальных апостолов. «Это красота, которую Его взгляд призывает нас возвещать, – добавил он, – взгляд, пробуждающий к жизни и выявляющий всё лучшее во встреченных нами людях». Вселенский Архиерей еще раз подчеркнул, что христианин видит в каждом без исключения человеке «не сироту, не забытого, отвергнутого или униженного грешника», а искупленного Христом брата. «Это и значит быть христианами!», – воскликнул он, выражая свою признательность всем тем, кто ежедневно посвящает свою жизнь служению Христу в лице ближних, становясь, таким образом, конкретным свидетелем живого и деятельного милосердия Господня, знамением Божьего помазания.



Касаясь темы молитвы в жизни миссионеров, Святейший Отец указал на пример многих бабушек и дедушек, которые привыкли заниматься повседневными делами, не выпуская из рук розарий. Молясь во время исполнения обыденных дел, мы позволяем Богу войти в нашу жизнь. «Важно, чтобы Церковь нашего времени возвещала Евангелие абсолютно всем, – сказал он, – в любом месте, при всех обстоятельствах, без промедления и страха». Завершая свое выступление, Папа Франциск, сославшись на слова святого Павла VI, отметил, что одним из величайших врагов евангелизации является недостаток ревности, отсутствие запала. По словам Папы, монах, монахиня, священник и катехизатор черпают свое вдохновение из личной встречи с Христом и ближними. «Также и нам, – подчеркнул он, – необходимо некое пространство, в котором возможно вернуться к истокам, чтобы напиться там животворной воды. Погруженные в тысячи занятий, мы взыскуем такого пространства, дабы в молитве четко осознать, что Господь уже спас мир и что все мы приглашены вместе с Ним сделать это спасение ощутимым».

Следующим пунктом повестки дня Римского Понтифика стала его встреча в святилище Блаженного Николаса Бункерда Китбамрунга с католическими епископами Таиланда и представителями Федерации епископских конференций Азии (FABC).



«Наша сегодняшняя встреча, – заявил он, – проходит в санктуарии, носящем имя человека, всецело посвятившего свою жизнь евангелизации и катехизации, воспитанию новых учеников Господа главным образом здесь, в Таиланде, а также в одном из регионов Вьетнама и на границе с Лаосом. Он увенчал свое свидетельство о Христе мученичеством. Так проведем же эту нашу встречу под его взглядом, чтобы его пример пробуждал в нас великую ревность о евангелизации во всех поместных Церквах Азии и чтобы мы могли всё полнее становиться подлинными учениками-миссионерами Господа; таким образом, Благая Весть имеет шанс широко распространиться подобно благовонному бальзаму по всему этому замечательному, громадному континенту».



Далее Предстоятель Католической Церкви напомнил, что в 2020 году FABC будет отмечаться 50-летие своего основания. Это будет подходящим поводом для всех епископов, являющихся членами Федерации, посетить святилища, особым образом связанные с миссионерскими центрами Азии. Это, в свою очередь, позволит искренне открыться будущему, которое следует творить и созидать, чтобы и Церковь, и общество в Азии получили свой заряд обновленного евангельского импульса. «Влюбленные во Христа способны влюбить в Него и других людей, способны разделить с ними эту свою любовь», – добавил Папа.



Переходя к злободневным задачам, Вселенский Архиерей в частности сказал: «Вы живете на мультикультурном континенте с древней культурой, наделенном великими красотами и богатствами, но одновременно терзаемом бедностью и эксплуатацией, ощущаемыми различным образом на всех уровнях. Быстрый прогресс технологий дает огромные облегчающие жизнь возможности, но также способен привести к росту потребительства и материализма, прежде всего, среди молодежи. Вы несете на своих плечах нужды вашей паствы, имеющей дело с бедствиями наркотиков и торговли людьми, вам приходится иметь дело с проблемами множества мигрантов и беженцев, плохими условиями труда, эксплуатацией труда многих людей, а также с экономическим проблемами и социальным неравенством, пропастью, которая существует между богатыми и бедными». Перед лицом таких вызовов, борясь и заступаясь за свой народ, пастырям Церкви необходимо помнить о первых миссионерах, которые отличались мужеством, радостью и выносливостью, умели должным образом оценивать окружающую их реальность и свои задачи. Следует брать пример со святых, которые не боялись конфронтации с актуальными трудностями своего времени, при этом добровольно отказываясь от всего того, что «прицепилось» на протяжении пройденного Церковью исторического пути, а теперь делает дальнейшее продвижение слишком тяжелым. Кроме того, наблюдая за миссионерским путем на землях Азии, мы со всей отчетливостью убеждаемся, что именно Святой Дух является Тем, Кто шествует перед нами и призывает нас следовать за Собой. Именно Он приходит с первым миссионером и остается на новой земле навсегда. Именно Святой Дух поддерживал апостолов и прочих миссионеров и побуждал их проповедовать Евангелие во всё новых землях и в среде различных культур. «Они не искали земель с гарантиями успеха; наоборот, их “гарантия” заключалась в уверенности, что ни один человек или культура априори не являются закрытыми для семян жизни… Они не ждали, пока та или иная культура приобретет соответствующие кондиции, так чтобы ее можно было легко приспособить к Евангелию; наоборот, они окунались сами во всё новые реалии, убежденные во внутренней силе красотs, носителями которой они являлись», – констатировал Епископ Рима и добавил, что «вверенная Церкви миссия состоит не только в возвещении Евангелия, но и в том, чтобы научиться верить в Евангелие», между тем как порой случается так, что мы, возвещая Евангелие, сами недостаточно верим в него. Поэтому следует «учиться верить в Евангелие и позволить ему преобразить нас изнутри, чтобы нам самим жить и ходить во свете Слова, Которое мы призваны возвещать». При этом динамика евангельского свидетельства и ученичества имеет взаимный характер: «Сколь же многому нам следует научиться у вас, тех, кто в ваших странах или регионах являются меньшинством, иногда гонимым меньшинством, которое, однако не позволяет привить себе комплекс неполноценности», – сказал Папа, обращаясь к присутствующим епископам.



Затем Предстоятель Католической Церкви призвал архипастырей углублять свою духовность, характеризуемую всеобъемлющей любовью к народу Божию, оценивающей в истинном свете его проблемы и трудности, его сильные стороны и слабости, поскольку настоящая миссия является «любовью ко Христу, но, в то же время, и любовью к Его народу… Так давайте же не будем забывать, что также и мы являемся частью этого народа; не господами, а частью народа. Нас избрали и поставили, чтобы мы были его служителями, а не хозяевами или господами. Это означает, что мы должны быть рядом с теми, кому служим с терпением и добротой, прислушиваясь к ним, уважая их достоинство, поощряя и ценя их апостольские инициативы. Не упустим из поля зрения и тот факт, что многие ваши регионы были евангелизированы мирянами» — сказал, обращаясь к своим собратьям во епископстве Вселенский Архиерей.



В заключение Папа Франциск напомнил епископам об их обязанности быть чуткими и открытыми для своих священников, которые являются их ближайшими сотрудниками в винограднике Господнем. «Так будьте же им близки, прислушивайтесь к ним, старайтесь поддерживать их во всех ситуациях, с которыми они сталкиваются, особенно если вы видите их отчаявшимися или равнодушными, что является худшим из искушений дьявола… И делайте это не как судьи, а как родители, не как менеджеры, которые их используют, а как любящие старшие братья. Создавайте атмосферу доверия, которая бы способствовала искреннему и отрытому диалогу, взыскуя и испрашивая благодать такого терпения, которое Господь проявляет по отношению к каждому из нас», – подытожил Святейший Отец.



После встречи с епископами Папа Франциск провел частную встречу с собратьями-иезуитами, служащими в Таиланде.

Во второй половине дня в пятницу 22 ноября Святейший Отец посетил самый престижный университет Таиланда, где он встретился с руководителями других религиозных конфессий и представителями академической среды. Университет, в котором обучаются, в частности, члены королевской семьи, был основан в начале ХХ века и носит имя короля Чулалонгкорна



Папа Франциск начал свою речь с упоминания о визите в Рим и аудиенции у Папы Льва XIII в 1897 году этого монарха, который был первым в истории главой нехристианского государства, принятым в Ватикане. Этот пример побуждает нас решительно вступить «на путь диалога и взаимопонимания». По словам Понтифика, взаимное признание, уважение и сотрудничество между религиями, являются крайне насущными для современного человечества, поскольку мир стоит перед лицом таких сложных проблем, как финансовая глобализация, приумножение разного рода конфликтов, слишком быстрый и неоднозначный в своих последствиях прогресс, разрушающий традиционные культуры… «Закончились времена, когда логика уединенности могла быть господствующей как концепция времени и пространства, предлагая себя в качестве действенного средства решения конфликтов. Сегодня пришло время смело продвигать логику встречи и взаимного диалога как приоритетный путь; взаимное сотрудничество как стиль поведения, а взаимопознание – как метод и критерий… Таким образом мы сможем предложить новую парадигму для решения конфликтов, внести свой вклад во взаимопонимание между людьми и сохранение сотворенного мира», – заявил Предстоятель Католической Церкви, подчеркнув особую роль, которую призваны сыграть в этом деле традиционные религии и университетская среда: «Великие религиозные традиции мира дают свидетельство Трансценденции и, кроме того, обладают в значительной мере общим наследием, касающимся устоев жизни. Мы сможем многое сделать сообща, если только сумеем рискнуть встречаться без страха».



Святейший Отец также указал на «характерную примету» тайского народа, которую он считает существенной частью богатства, кое достойно того, чтобы его «экспортировать». «Вы цените ваших преклонных возрастом соотечественников, вы заботитесь о них, а это – большое богатство, вы чтите их и предоставляете им привилегированные места, чтобы они приобщали вас к корням, чтобы ваш народ не подвергался опасностям, некритично следуя за определенными лозунгами, которые на деле приводят к опустошению, к обнищанию душ новых поколений», – сказал он, поясняя, что ввиду усиливающейся тенденции «взрывать местные ценности и культуры с целью навязывания единого для всех шаблона, мы являемся свидетелями попыток унификации молодежи с целью превращения ее в объект манипуляции». Из этого проистекает обязанность помогать молодым людям «открывать и усваивать культурный багаж того общества, в котором они живут, приобщаться к живому богатству прошлого, обращаясь к своим корням». Вышеописанная перспектива, продолжил Преемник Святого Петра, непременно подразумевает особую роль образовательных институтов, в связи с чем он обратился с отдельным словом благодарности к представителям образовательной и научной среды.



«Дорогие братья, все мы являемся членами человеческого рода, и каждый из нас, на том месте, которое занимает, призван стать активным участником и ответственным зодчим возведения здания культуры, основанной на общих ценностях, которые ведут к единству, взаимоуважению и гармоничному сосуществованию», – подытожил Святейший Отец.

