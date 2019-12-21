Папа Франциск в предрождественской речи к Римской Курии: не бойтесь перемен

Ключевыми словами в предрождественской речи Папы Франциска к Римской Курии были «реформа» и «перемены». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Утром 21 декабря Святейший Отец принял на аудиенции в Клементийском зале членов Римской Курии: глав ватиканских ведомств, кардиналов, Папских представителей. Поздравляя с наступающим Рождеством иерархов (и не только – среди присутствовавших был и единственный префект-мирянин, возглавляющий Департамент коммуникации, а также другие миряне), Папа Франциск подчеркнул, что этот праздник – повод вновь принять сердцем заповедь Господа: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Иисус в действительности не просит нас любить Его в ответ на Его любовь к нам, но Он просит нас любить друг друга той же самой любовью», – сказал Папа.

Далее он процитировал святого кардинала Джона Генри Ньюмена, который называл Рождество «временем невинности и чистоты, нежности, радости и мира». Тот же Ньюмен в «Размышлениях и молитвах» писал: «Здесь, на земле, жить означает меняться, а совершенство – это результат множества преобразований». Для святого Генри Ньюмена «перемены означали обращение, то есть внутреннее преобразование. Действительно, христианская жизнь – это путь, это странствие». Одна из записанных Ньюменом молитв гласит: «Нет ничего стабильного за пределами Тебя, о мой Боже. Ты – средоточие и жизнь тех, кто меняется, уповая на Тебя как на Отца, кто взирает на Тебя и с радостью вверяет себя в Твои руки. Я знаю, мой Боже, что должен измениться, если хочу увидеть Твой лик».

Папа отметил, что мы переживаем не просто эпоху перемен, но смену эпохи. В этом контексте следует помнить, что перемены основаны главным образом на верности священному залогу веры (depositum fidei) и Преданию. Говоря о реформе Римской Курии, Святейший Отец подчеркнул, что она никогда не проводилась так, как будто «раньше ничего не было»: «Напротив, всегда речь шла о том, чтобы ценить всё позитивное в сложной истории Курии». Основным критерием, вдохновляющим реформу Римской Курии, является первостепенная задача Церкви – евангелизация: это отразится и в Апостольской Конституции, посвященной реформе, – она будет называться Praedicate evangelium. Папа обратился к главам отдельных ведомств, которые непосредственно связаны с евангелизацией, начиная с Конгрегации вероучения и Конгрегации евангелизации народов. Эти два ведомства были учреждены в эпоху, когда мир можно было поделить на две части: христианский мир и мир, который нужно было евангелизировать. Сегодня эта ситуация неактуальна: народы, не получившие возвещения Евангелия, живут не только за пределами Европы, но повсюду. Мы должны изменить наше мышление и наши подходы в соответствии с тем фактом, что Церковь не находится больше в христианском мире: христиане – не единственные, не первые и не главные «производители культуры», а это требует изменения пастырского менталитета, что, безусловно, не означает перехода к пастырскому релятивизму, пояснил Папа Франциск. Обращаясь к Департаменту коммуникации Святейшего Престола, Папа отметил, что необходимо дать адекватный ответ на актуальные вызовы, исходящие от цифровой культуры, оказавшей глубокое воздействие на восприятие времени и пространства, предпочитающей слову образы и охарактеризованной развитием критического чувства.

В процессе реформы – продолжил Преемник Святого Петра – неизбежен соблазн «замкнуться в прошлом (даже используя новые формулировки), потому что оно более надежно, знакомо и, конечно, менее конфликтно. Но и это, – подчеркнул Папа, – является частью процесса и риска, чтобы прийти к значимым переменам». Папа Франциск предостерег от искушения «стабильности любой ценой», страха перед новым. «Не надо забывать, что за каждой косностью скрыто какое-то неравновесие», – напомнил он.

«Римская Курия – это не тело, оторванное от реальности, хотя такой риск всегда есть. Она должна восприниматься в контексте настоящего этапа пути человечества, внутри логики смены эпохи. Римская Курия – это не дворец, не шкаф, полный одежды, чтобы оправдать перемены. Римская Курия – это живое тело, и она тем больше им становится, чем больше живет Евангелием во всей его полноте», – подчеркнул Папа Франциск, а в заключение сказал: «Рождество – это праздник любви Бога к нам. Эта Божественная любовь вдохновляет, направляет и корректирует перемены, побеждая человеческий страх перед тем, чтобы оставить ʺнадежноеʺ и вновь устремиться навстречу ʺтайнеʺ».