Папа Франциск утвердил избрание нового главы Сиро-Малабарской Церкви

Папа Римский Франциск утвердил 9 января избрание нового главы Сиро-Малабарской Церкви (католической общины восточного обряда в Индии), передает «Благовест-инфо».

Как сообщает пресс-служба Ватикана, в тот же день, 9 января, синод епископов Сиро-Малабарской Церкви, собравшийся в Какканде, штат Керала, избрал верховным архиепископом Эрнакулама-Ангамали епископа Рафаэля Таттила, до сих пор занимавшего кафедру города Шамшабада.

При этом Боско Боско Путхур, почетный епископ сиро-малабарской епархии св. Фомы в Мельбурне, Австралия, продолжит нести служение апостольского администратора архиепархии Эрнакулама-Ангамали вплоть до последующих распоряжений Святого Престола.

Мар Рафаэль Таттил родился 21 апреля 1956 года в Тричуре, индийский штат Керала. Окончил семинарию в Вадаватуре, затем получил степень доктора восточного канонического права в Папском восточном институте в Риме. Свободно говорит на малаялам и английском языках, а также знает итальянский и немецкий.

Священником стал в декабре 1980 года, после чего занимал ряд должностей в Сиро-Малабарской Церкви. В 2010 году был избран и хиротонисан в викарного епископа Тричура.

В октябре 2017 года, с основанием новой Шамшабадской епархии, был назначен ее первым епископом.

Сиро-Малабарская Церковь — одна из восточных католических церквей sui juris (своего права). Одна из четырёх католических церквей восточного обряда, имеющих статус Верховного архиепископства, пишет СПЖ.

Церковь распространена главным образом в Индии и среди индийской диаспоры по всему миру. Сиро-Малабарская Церковь – самая многочисленная из Церквей, восходящих к древней индийской христианской общине, известной как христиане Апостола Фомы.

По информации на официальном сайте Сиро-Малабарской Церкви, она объединяет около 5 млн. верующих. Таким образом, среди 23-х восточно-католических Церквей она является второй по численности после УГКЦ.

Предыдущий глава Сиро-Малабарской Церкви кардинал Джордж Аленчери ушел в отставку в декабре прошлого года после ряда резонансных конфликтов внутри общины.