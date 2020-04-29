Папа Франциск указал на роль святой Екатерины Сиенской и святого Иосифа как наших небесных заступников

Приветствуя виртуальных паломников на общей аудиенции 29 апреля из библиотеки Апостольского дворца, Папа Франциск напомнил, что в этот день отмечается праздник Екатерины Сиенской, святой покровительницы Италии и всей Европы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Эта великая женщина черпала из единства с Иисусом смелость в делах и неиссякаемую надежду, которая поддерживала её в самые тяжёлые часы, даже когда всё казалось потерянным», – подчеркнул Святейший Отец. Это единение с Господом и глубокая вера позволяли ей оказывать влияние на других, даже на самом высоком гражданском и церковном уровне. «Пусть её пример поможет всем нам объединить – в духе христианской последовательности – глубокую любовь к Церкви с эффективной заботой о гражданском обществе, особенно в это время испытаний».

Далее, Святейший Отец обратился к молодёжи, старикам, больным и молодожёнам, призывая их стать «свидетелями Воскресшего Христа, Который показывает ученикам славные раны Своих страстей».

Говоря о предстоящем празднике святого Иосифа Труженика, Папа Франциск сказал: «По его заступничеству я вверяю милосердию Божьему людей, поражённых безработицей из-за нынешней пандемии. Да поддержит Господь Своим промыслом всех нуждающихся и да сподобит нас устремляться к ним на помощь».

Епископ Рима также напомнил, что послезавтра Церковь вступает в май, месяц, посвящённый Пресвятой Богородице: «Оставаясь дома из-за пандемии, давайте воспользуемся этим временем, чтобы заново открыть для себя красоту молитвы Святого Розария и традицию майских богослужений. С семьёй или в своём сердце всегда взирайте на Лик Христа и на Сердце Марии. Пусть Её материнское заступничество поможет вам пережить время этого особенного испытания. От всего сердца благословляю вас», – сказал Папа Франциск.