Папа Франциск учредил новую украинскую греко-католическую епархию в Польше и назначил ее ординария

В среду, 25 ноября 2020 г., в Ватикане было объявлено о том, что Папа Франциск учредил Ольштынско-Гданьскую епархию византийско-украинского обряда в Польше, передав ей некоторые территории ранее существовавших Перемышльско-Варшавской архиепархии и Вроцлавско-Гданьской епархии. Первым ординарием вновь образованной епархии назначен священник Аркадий Трохановский, принадлежащий клиру Вроцлавско-Гданьской епархии, который позже будет хиротонисан в епископский сан. До тех пор, пока это не совершится, новой епархией будет руководить в ранге апостольского администратора митрополит Евгений Попович.

Кроме того сообщается, что Папа изменил название Вроцлавско-Гданьской епархии на Вроцлавско-Кошалинскую, а новоучрежденную Ольштынско-Гданьскую епархию включил в Перемышльско-Варшавскую митрополию.

Площадь новой епархии составляет 9 0075 кв. км. На этой территории действуют 43 прихода и пастырские ячейки. Кафедральным собором Ольштынско-Гданьской епархии определен храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ольштыне.



Владыка-номинант Аркадий Трохановский родился 6 января 1973 года в Шпротаве в Северо-Западной Польше. После окончания Люблинской семинарии 29 июля 2000 года был рукоположен в пресвитеры и стал клириком Вроцлавско-Гданьской епархии УГКЦ в Польше. Служил на разных приходах, возглавлял различные епархиальные институции, в 2012 году защитил докторат по богословию.

По материалам Vatican News