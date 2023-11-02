Папа Франциск: святость – это дар и путь

Предваряя чтение молитвы Angelus 1 ноября, в праздник Всех святых, Папа Франциск размышлял о святости, представляющей собой дар Бога и в то же время путь, который должен пройти каждый человек, желающий ее достичь. Передает русская служба Vatican News.

Святость, прежде всего, – это дар Божий, подчеркнул Епископ Рима, напомнив, что мы получаем его при Крещении: «Если мы сделаем все, чтобы этот дар возрастал в нас, то он может полностью изменить нашу жизнь». Святые вовсе не какие-то супергерои, которым невозможно подражать: они обычные люди, как мы, и исходной точкой для них тоже было Крещение, продолжил Папа:

«Мы даже, возможно, встречались с кем-то из них – с праведными людьми, живущими христианской жизнью всерьез, просто и искренно, с кем-то, кого мне нравится называть ‘святыми, живущими по соседству’. Святость является даром, предлагаемый всем для счастливой жизни».

Когда мы получаем подарок, мы чувствуем себя счастливыми, потому что это означает, что кто-то любит нас; мы счастливы, потому что Бог любит нас, отметил Папа. Однако дар следует принять, и он подразумевает некий ответ с нашей стороны. В благодарность за этот дар мы должны сделать все, чтобы он не был потрачен зря, продолжил Папа:

«Все крещеные получили одинаковый призыв ‘блюсти и совершенствовать в своей жизни принятое ими освящение’ (Lumen gentium 40). Поэтому мы говорим, – и это второй момент, – что святость – это также путь, который следует проходить вместе, помогая друг другу, объединившись с теми прекрасными спутниками, которыми являются святые».

Это наши старшие братья и сестры, подчеркнул Епископ Рима: «Мы всегда можем положиться на них: они поддерживают нас и, если мы свернем с пути, своим молчаливым присутствием не перестают нас поправлять. Это искренние друзья, которым мы можем доверять, ибо они желают нам добра». В их жизни мы находим пример, в молитвах получаем помощь, в общении с ними мы связаны узами братской любви, подчеркнул Папа.

Итак, святость – это дар и путь, подытожил Святейший Отец:

«Поэтому каждый из нас может спросить себя: помним ли мы, как получили дар Святого Духа, Который призывает к святости и помогает достичь ее? Благодарим ли мы Его за дар святости? Чувствуем ли рядом с собой святых, обращаемся ли к ним, говорим ли с ними? Знаем ли мы историю некоторых из них? Нам полезно знать жития святых и руководствоваться их примерами. Весьма благотворно обращаться к ним в молитве».

«Мария, Царица всех святых, да поможет нам почувствовать радость от полученного дара и да усилит в нас стремление к вечной цели», – воззвал Папа Франциск, завершая размышление.