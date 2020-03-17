Папа Франциск: салезианец XXI века – не пессимист и не оптимист, но человек надежды

Папа Франциск обратился со специальным посланием к участникам Генерального Капитула салезианцев, который проходит в туринском районе Вальдокко, где в XIX столетии Общество Святого Франциска Сальского сделало свои первые шаги. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Послание Папы датировано 4 марта, поэтому Святейший Отец пишет: «Я уверен, что шум и голоса ораториев будут лучшей и самой эффективной музыкой, чтобы Дух Святой оживил харизматический дар вашего основателя. Не закрывайте окон от этого шумового фона… Позвольте этому гулу, этим песням напомнить вам в свою очередь о многих других молодых людях, которые по разным причинам оказались как овцы без пастыря. Пусть этот гомон и это беспокойство помогут вам быть бдительными и не заснуть от какой-либо самовведенной анестезии, помогут вам, проявляя креативность, оставаться верными своей салезианской идентичности». В следующем абзаце Папа пророчески подчеркивает, что «никто не может с точностью и уверенностью… сказать, что случится в ближайшем будущем на общественном, экономическом, педагогическом или культурном уровне». Папа пишет о «текучих» событиях и о скорости, с какой они сменяют друг друга и становятся известными, так что любые прогнозы обречены на быструю смену формулировок. В этих условиях салезианцы призваны «прислушиваться к молодежи и к ее потребностям и быть послушными Святому Духу и тому, что Он желает преобразить».

Святейший Отец указывает на необходимость «выйти за пределы риторики, постоянно твердящей, что всё меняется, и чем больше она это повторяет, тем больше вгоняет в парализующую инертность». Эта инертность проявляется в пессимистичном взгляде на окружающую нас реальность, побуждая ее бойкотировать, – но приводит также и к другой крайности: слепому оптимизму, размывающему силу и новизну Евангелия. Каким же должно быть отношение салезианца к тому, что происходит вокруг? «Необходимо взращивать созерцательное отношение, чтобы идентифицировать и распознавать невралгические пункты». Созерцательность помогает «выйти за рамки ваших собственных ожиданий и ваших программ», отмечает Папа, обращаясь к салезианцам.

«Не пессимист и не оптимист: салезианец XXI века должен быть человеком, исполненным надежды», – утверждает Святейший Отец. Именно этой надежды ожидает молодежь салезианских ораториев, которые родились в ответ на ее чаяния. Салезианцы призваны «принимать, интегрировать и развивать самые лучшие качества как дар для других людей, в особенности для отверженных и оставленных, от которых никто ничего не ожидает». Молодежь – это не просто «адресаты» некой стратегии и заранее составленных планов, но главные действующие лица ораториев, выражение «Церкви, исходящей из себя», способности покинуть свои удобные, безопасные, а иногда и привилегированные места и в самых последних искать плодотворность, присущую Царству: «Речь идет не о стратегическом, а о харизматическом выборе», – поясняет Папа Франциск.

Святейший Отец подчеркивает значение миссии inter gentes, которая является не целью, а орудием становления миссионера и монашествующего. «Когда мы изолируем себя или отдаляется от народа, которому призваны служить, наше посвящение себя Богу начинает искажаться и превращается в карикатуру». Одна из преград для служения заключается в клерикализме, то есть «личном стремлении занимать, создавать и обуславливать пространства, минимизируя и отрицая помазание Народа Божьего». «Клерикализм – это извращение, способствующее функциональным, патерналистским, посессивным и даже манипуляторским связям с остальными призваниями в Церкви», – утверждает Святейший Отец. Еще одна преграда служению – превращение авторитета в авторитарность, то есть притязание на то, чтобы контролировать людей посредством ригоризма – как по отношению к себе, так и к другим. Папа отмечает, что противостоять клерикализму и ригоризму помогают две категории: это братья-коадъюторы и женщины.

Далее Папа Франциск останавливается на теме культурного разнообразия, в котором трудятся салезианцы, и призывает их «беречь и защищать богатство многих культур, в которые вы погружены, и не стремиться их обезличивать». Папа увещевает салезианцев приложить усилия к тому, чтобы усвоить язык и культуру народа, которому они служат: «Как печально видеть, что во многих местах до сих пор христианское присутствие измеряется присутствием иностранным».

Говоря о развитии цифровой коммуникации, Папа отмечает, что она оказывает воздействие на человеческие отношения, например, создает аффективные связи, от которых не застрахованы даже лица, посвятившие себя Богу. Эта ловушка – пишет Папа – даже если в нее попадают «во имя миссии» – может изолировать человека в «удобной виртуальности», далекой от конкретной жизни людей.

Генеральный Капитул салезианцев в Вальдокко продлится до 4 апреля. Напомним, что монахи этого Ордена трудятся также и на территории России, в московской Архиепархии Божией Матери.