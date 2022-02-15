Папа Франциск реорганизовал Конгрегацию вероучения

Обнародовано Апостольское послание motu proprio Fidem servare, посредством которого Папа Франциск распоряжается о реорганизации Конгрегации вероучения. Сообщает русская служба Vatican News.

В начале послания Святейший Отец ссылается на историю предыдущих изменений, произошедших в структуре Конгрегации вероучения. В послании motu proprio Integrae Servandae Папа Павел VI наделил Конгрегацию ее современным названием, а впоследствии в Апостольской конституции Pastor Bonus Папа Иоанн Павел II определил ее полномочия.

«Учитывая опыт, наработанный Конгрегацией за это время в различных сферах ее деятельности а также потребность в организации, более подходящей для свойственных ей функций», Папа посчитал целесообразным видоизменить внутреннюю структуру этого куриального ведомства, учредив в нем два отдела: доктринальный и дисциплинарный. Отныне каждый из этих отделов будет иметь своего секретаря, заместителя секретаря и начальника отдела.

Доктринальный отдел будет заниматься всем, что относится к продвижению и защите вероучения и нравственности. Он будет также продвигать исследования, направленные на «рост понимания и на передачу веры на служении благовествованию, чтобы ее свет был критерием для понимания смысла существования, прежде всего перед лицом вопросов, поставленных прогрессом наук и развитием общества». Этот отдел будет заниматься анализом документов, разработанных и другими ведомствами Святейшего Престола, а также анализировать тексты и мнения, «которые представляются проблематичными для правой веры», и способствовать диалогу с их авторами, «предлагая надлежащие исправления». Кроме того, доктринальному отделу будет поручены вопросы, касающиеся персональных ординариатов для бывших англиканцев, и управление Матримониальной службой, уполномоченной рассматривать вопросы расторжения брака «по привилегии веры» – брака, заключенного между двумя некрещеными либо между крещеной и некрещеной сторонами.

Дисциплинарный отдел будет заниматься исключительно преступлениями, входящими в полномочия Конгрегации вероучения посредством учрежденного в ее лоне Верховного апостольского суда. Этот отдел займется также «надлежащими образовательными начинаниями» для епископов и для специалистов по каноническому праву.