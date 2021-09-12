Папа Франциск: религии должны служить не насилию, а миру

Папа Франциск направил приветственное послание участникам Межконфессионального форума G20, который в этом году проходит в Болонье с 12 по 14 сентября. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима подчёркивает цель встречи – продвижение свободы вероисповедания, единства и примирения там, где война и ненависть сеют ложь и смерть. «Если мы хотим сохранить братство на земле, мы не можем упускать из виду небеса», – отмечает Папа: истинная религиозность заключается в поклонении Богу и в любви к ближнему, и гармония между нами должна показывать любящее присутствие Небесного Отца. К сожалению, сегодня это кажется далекой мечтой: за последние 40 лет произошли почти 3 000 нападений и около 5 000 убийств в различных местах поклонения; те, кто хулят святое имя Бога, преследуя братьев и сестёр, легко находят финансирование; а разжигающие ненависть проповеди во имя ложного бога часто распространяются бесконтрольно.

Перед лицом этих проблем, подчёркивает Папа, религиозные лидеры должны служить истине, то есть без страха и притворства называть зло злом, даже когда оно совершается братьями по вере. Всем вместе нужно бороться с религиозной безграмотностью, которая пронизывает все культуры, противостоять «широко распространённому невежеству, которое сводит опыт веры к рудиментарным измерениям человеческого естества и соблазняет уязвимые души фундаменталистскими лозунгами». Однако одной лишь борьбы недостаточно: нужно просвещать людей, содействуя их целостному развитию и образованию, «ибо там, где господствуют нищета и невежество, легче всего укореняется фундаменталистское насилие».

Папа Франциск высоко отзывается о предложении установить общую память о погибших в каждом месте молитвы. «Подлинным религиозным ответом на братоубийство является поиск брата»: нельзя отвечать оружием, которое лишь «порождает ещё большее насилие, в бесконечной спирали возмездия»: нужна взаимопомощь и взаимное прощение, а это требует смелости и бескорыстия, подчёркивает Епископ Рима. Путь к миру лежит не через оружие, а через справедливость, и религиозные лидеры должны первыми свидетельствовать о том, что борьба со злом заключается в молитве, согласии, в терпеливой и конструктивной силе солидарности: «Всевышний не есть Бог войны, а Бог мира».

В заключение своего послания Святейший Отец призывает участников встречи к активному строительству мира и к совместному поиску решений проблем, заверяя их в своём молитвенном сопровождении.