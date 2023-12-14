Папа Франциск: работа – источник надежды и жизни

13 декабря Папа Франциск обратился с посланием к участникам II встречи Христианской ассоциации итальянских трудящихся (ACLI), в этом году посвящённой теме «LaborDì: стройплощадка для создания работы». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец сравнивает ситуацию с занятостью молодёжи со строительной площадкой, где отсутствие рабочих вызывает ощущение пустоты, а активная работа выказывает лихорадочную спешку строителей. Заявляя, что многие люди страдают от безработицы, нестабильности и незащищенности, Папа Франциск говорит о влиянии этих факторов на самооценку и реализацию жизненных планов, таких как создание семьи и воспитание детей. Большинство молодых людей ощущают неустойчивость из-за проблем в поиске крыши над головой и в трудоустройстве. Святейший Отец отмечает, что современная работа часто сопряжена с нехваткой времени, повышенными требованиями к производительности и стрессом. Вызывает беспокойство неадекватная охрана труда, что приводит к многочисленным жертвам на производстве.

Епископ Рима призывает взглянуть на труд как на генератор жизни, который помогает людям обрести заново присущее им достоинство и надежду. Необходимы прочные связи между Церковью, сферой образования, третьим сектором, профсоюзами, предпринимателями и компаниями. Совместный подход, основанный на сотрудничестве и интересе к конкретным людям, способен решить основные проблемы Италии, такие как кризис рождаемости, экологический кризис и безработица.

В конце послания Папа Франциск желает молодёжи не терять надежды на то, что она сможет узнать красоту достойного труда.