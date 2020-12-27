Папа Франциск провозгласил проведение Года Семьи, посвященного рефлексии над Апостольским увещанием Amoris laetitia

В своем слове перед полуденной молитвой «Ангел Господень» в праздник Святого Семейства 27 декабря Папа Франциск объявил о проведении во Вселенской Церкви Года Семьи, посвященного рефлексии над Апостольским увещанием Amoris laetitia, увидевшим свет пять лет назад. Он продлится с 19 марта 2021 г. по 22 июня 2022 г.

Святейший Отец указал, что праздник Святого Семейства содержит обращенный к нам призыв к евангелизации мира через семью. Об этом также шла речь в Апостольском обращении Amoris laetitia, пятая годовщина обнародования которого будет отмечаться 19 марта наступающего 2021 года. «С этого момента призываю всех присоединиться к инициативам, которые будут иметь место на протяжении года. Их координатором станет Дикастерия по делам мирян, Год семьи и жизни. Так вверим же опеке Святого Семейства из Назарета, особенно святому Иосифу, заботливому мужу и отцу, этот путь с семьями всего мира», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви.

Торжественное открытие Года Семьи состоится в день торжества Святого Иосифа 19 марта 2021 г., а завершится он празднованием X Всемирной встречи семей, которая пройдет в Риме 22 июня 2022 г.

По материалам Vatican News