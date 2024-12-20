Папа Франциск провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом

19 декабря 2024 года Папа Франциск провел телефонный разговор с пока ещё хозяином Белого дома Джо Байденом. В преддверии рождественских праздников стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в первую очередь усилия по установлению мира. Американский лидер принял приглашение Епископа Рима посетить Ватикан в январе 2025 года.

Как передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президент Байден поблагодарил Святейшего Отца за его постоянную работу по защите прав человека и свободы вероисповедания и принял приглашение посетить Ватикан в следующем месяце. Этот визит станет последним для Джо Байдена перед окончанием его президентства. 20 января 2025 года 46-й президент США покинет Белый дом, а его преемник (и предшественник) Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве нового, 47-го президента страны.



Проблема смертной казни в США

Одной из центральных тем телефонного разговора стала ситуация с приговоренными к смертной казни в Соединенных Штатах. Это важный вопрос для Франциска: он неоднократно высказывался против смертной казни, подчеркивая, что она противоречит христианской вере и отрицает всякую надежду на прощение и обновление. В 2018 году Папа Бергольо внес поправки в Катехизис Католической Церкви, объявив смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах: человеческое достоинство остается неприкосновенным, даже когда человек совершает тяжкое преступление.



Пожелание к Юбилею надежды

В Юбилейной булле «Spes non confundit» Папа пожелал, чтобы Святой год привел к конкретным шагам, таким как прощение внешних долгов бедных стран и отмена смертной казни во всем мире (в 2022 году она все еще действовала в 53 странах).



Призыв к молитве и действию

Во время молитвы Angelus, состоявшейся в Ватикане 8 декабря 2024 года по случаю Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск выразил глубокую обеспокоенность положением заключенных, ожидающих смертной казни в камерах смертников в США. Он призвал верующих молиться за свое спасение от смерти.

Этот призыв был поддержан Конференцией католических епископов США, которая обратилась ко всем верующим с призывом потребовать, чтобы уходящий президент Байден заменил смертные приговоры пожизненным заключением. В настоящее время в камерах смертников в федеральных тюрьмах США находятся сорок человек.



(На фото — Папа Франциск и Джзеф Байден на встрече в Ватикане 29 октября 2021 года)