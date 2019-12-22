Папа Франциск провел предрождественскую встречу с сотрудниками Святого Престола и Губернаторства Града Ватикан

В субботу 21 декабря, после встречи с руководителями Римской Курии, Папа Франциск приветствовал в Зале Павла VI сотрудников учреждений Святейшего Престола и Губернаторства Града Ватикан, а также членов их семей. Обращенные к ним рождественские поздравления Понтифик обобщил в одном слове: улыбка. На разговор об улыбке, как он объяснил, его вдохновила недавняя поездка в Таиланд, «страну улыбки», жители которой обладают доброжелательностью, отражающейся на их лицах и в их манерах. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Когда мы смотрим на новорожденного, сказал Святейший Отец, нам всегда хочется улыбаться и мы ждем ответной улыбки от младенца. Когда малыш отвечает улыбкой на наш взгляд и на наше прикосновение, его улыбка наделена особой силой, потому что это улыбка «новая, чистая, как родниковая вода». Именно это и происходило уникальным образом между Марией, Иосифом и Иисусом. Улыбка Младенца наполнила их сердца новой радостью, нисходящей с небес, и маленький Вифлеемский вертеп как будто засиял новым светом.

«Иисус – это улыбка Бога. Он пришел, чтобы явить нам любовь Отца, Его благость, и первый способ, посредством которого Он это делает, – улыбка. Он улыбается Своим родителям, как любой новорожденный в этом мире», – сказал Святейший Отец, добавив, что, созерцая Рождественские ясли, все мы переживаем этот опыт: «При взгляде на Богомладенца мы чувствуем, что Бог нам улыбается, что Он улыбается всем беднякам на земле, всем, кто ожидает спасения, кто надеется на более братский мир, в котором больше не будет войн и насилия, где каждый человек сможет жить с достоинством сына или дочери Бога».

«Также и здесь, в Ватикане, – продолжил Понтифик, – и в различных римских офисах Святейшего Престола мы всегда нуждаемся в обновлении улыбкой Иисуса. В том, чтобы Его безоружная доброта очистила нас от шлаков, нередко оседающих на наши сердца и мешающих отдавать то лучшее, что есть в нас. Конечно, работа есть работа, и существуют другие места и времена, где каждый выражает себя наиболее полно и щедро. Но верно и то, что на работе мы проводим значительную часть нашей жизни, и мы убеждены, что качеству труда сопутствует качество человеческих взаимоотношений и образ жизни. Это относится особенно к нам, работающим на служении Церкви и во имя Христа».

Иногда улыбаться нелегко, констатировал Папа, и именно в такие моменты мы нуждаемся в улыбке Бога: «Иисус, только Он один, может помочь. Только Он один – Спаситель». В радостные же времена, когда всё идет хорошо, мы рискуем почувствовать слишком большую уверенность в себе и забыть, как трудно бывает другим людям. Тогда мы тоже нуждаемся в Божьей улыбке, которая освобождает нас от фальшивых опор и возвращает на путь скромности и бескорыстия. Папа Франциск пожелал ватиканским работникам и их семьям провести Рождество, принимая участие в Литургии, созерцая Рождественский вертеп и изумляясь улыбкой Бога, которую нам принес Иисус. «Отнесите это пожелание домой, вашим близким, особенно больным и пожилым. Пусть они почувствуют ласку вашей улыбки», – сказал в заключение Святейший Отец.