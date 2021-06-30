Папа Франциск провел последнюю общую аудиенцию перед началом летних каникул

Общая аудиенция, прошедшая в среду 30 июня на Дворе Святого Дамасия, стала последней перед началом летних каникул, которые продлятся весь июль. Папские общие аудиенции возобновятся в августе. В последний день июня Папа Франциск прочитал вторую катехезу из цикла, посвященного Посланию к Галатам. Святейший Отец инициировал этот цикл неделю назад.



Преемник Святого Петра отметил, что при чтении Послания к Галатам бросается в глаза забота святого Павла о том, чтобы христиане следовали правильным путем. Павел ведет себя подобно любящему отцу, оберегающему свои детища – основанные им общины, главной же его целью является сформировать у верных подлинно христианскую идентичность. «Мы сразу замечаем, что Павел глубоко проник в тайну Христа. В своем Послании он ни разу не прибегает к тем низким аргументам, которые использовали его противники. Апостол ‘высоко летает’, подавая и нам пример достойного поведения, особенно в контексте разгорающихся в нашем окружении конфликтов. Постепенно нам становится понятным, что конфликт внутри галатийской христианской общины спровоцировал вопрос обрезания, а это была ключевая иудейская традиция. Но Павел зрит в корень, поскольку в данном случае на карту была поставлена не больше не меньше как истина Евангелия и неразрывно связанная с нею свобода. Апостол не скользит по поверхности проблем и противоречий, не соблазняется возможностью всё немедленно утихомирить посредством беспринципного компромисса, порождая тем самым лишь иллюзию согласия, но не настоящее согласие. Между тем, именно так склонны зачастую поступать мы. Но Апостол идет иным путем: ‘Людям ли я угождать стараюсь или Богу? Если бы я старался угождать людям, то не был бы служителем Христовым!’. Итак, Павел отвергает возможность быть в мире со всеми, если это идет в ущерб истине», – констатировал Понтифик.



Далее Епископ Рима напомнил, что «Павел чувствовал себя обязанным сообщить галатам о том, что он стал апостолом не в силу личных заслуг, а исключительно в силу Божьего призвания. Он поведал адресатам историю своего обращения и призвания, отправным пунктом которой стало явление ему Воскресшего по пути в Дамаск, и не забыл рассказать о своей прежней жизни в иудействе, когда он ‘жестоко гнал Церковь Божию’… Павел прямо свидетельствует, что ‘был неумеренным ревнителем отеческих преданий’, что ‘превосходил в иудействе’ многих своих сверстников, что был фанатичным фарисеем ‘по правде законной непорочным’… Такова была история Павла. (…) При этом Павел с одной стороны подчеркивает, что жестоко преследовал Церковь и был ‘хульником, гонителем и обидчиком’, т.е. не жалея эпитетов поносит себя, а с другой стороны, показывает сколь милостив был к нему Бог, производя в нём известную всем перемену. (…) Он покаялся, внутренне преобразился, обрел новую идентичность. Павел свидетельствует о своем призвании, указывая на контрастные изменения, происшедшие в его жизни. А эти изменения и в самом деле впечатляют: из гонителя христиан по причине их отхода от старых косных традиций, он стал возвещателем Евангелия Христова, дарующего свободу. Он сам стал свободным человеком, свободным внутренне, свободным по-Божьему, и именно поэтому он не боялся признаваться в своих грехах. (…) Переосмысливая свою прошлую жизнь, Павел преисполнялся восхищения и благодарения. Он как бы хотел сказать галатам, что по мирскому разумению мог бы стать кем угодно, но только не апостолом. Он с малых лет воспитывался в строгом иудаизме, безупречно исполнял Закон Моисеев и всё это закономерным образом привело его к противостоянию с учениками Христа. Однако произошло нечто невообразимое: Бог по благодати Своей открыл ему Сына Своего, умершего и воскресшего, чтобы он проповедовал Его язычникам».



«Насколько же непредсказуемы пути Господни! Мы убеждаемся в этом ежедневно, но прежде всего вспоминая обстоятельства нашего собственного призвания. Нам не следует забывать, каким именно образом Бог вошел в нашу жизнь; нам следует хранить в сердце и в памяти ту встречу с благодатью, которая изменила нашу жизнь. Неоднократно перед лицом великих дел Божиих у нас может возникнуть вопрос: как же это Господь использует грешника, немощного, слабого человека, чтобы творить волю Свою? Но в этом нет ничего случайного – всё это предвечно содержалось в Божием замысле. Бог прядет нить нашей истории, истории каждого из нас, и если мы с доверием воспримем Его план Спасения, то сможем убедиться в этом сами. Призвание всегда подразумевает миссию, которая будет на нас возложена. От нас же требуется со всей серьезностью подготовиться к ее исполнению: ведь это Сам Бог призывает нас и подкрепляет Своей благодатью. Так позволим же Ему, о братья и сестры, помочь нам как следует уяснить: инициатива всегда принадлежит благодати, благодатью преображается наша жизнь и мы становимся достойными того, чтобы служить Евангелию. Благодать изливается на нас незаслуженно, покрывает все наши грехи, преображает наши сердца, изменяет нашу жизнь, открывает перед нами новые пути. Не будем забывать об этом!», – сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News