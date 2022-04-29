Папа Франциск прокомментировал боль в колене

Папа Римский Франциск публично прокомментировал боль в правом колене, из-за которой в последнее время он ограничен в возможности передвижения и был вынужден отменить некоторые встречи.

25 апреля понтифик принимал в Климентинском зале Ватикана участников конференции ордена Тринитариев. «После фото я поприветствую вас всех, но, простите меня, я буду делать это сидя, а не стоя… это из-за колена, – цитирует слова Папы CNA. – Это болезнь, которую раньше называли болезнью монахинь, потому что они проводили так много времени, молясь на коленях. Это пройдет, но пока надо делать все правильно».

27 апреля, во время общей аудиенции на площади св. Петра, Святейший Отец также попросил прощения у паломников за то, что вынужден сидеть во время общения с ними. Накануне, 26 апреля, из-за боли в колене Папа Франциск был вынужден отменить свое участие в заседании Совета кардиналов, сообщает CNA.

22 апреля Папе также пришлось отменить разные встречи и пройти медицинское обследование. Из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом понтифик не возглавил мессу Навечерия Пасхи, но присутствовал на ней и произнес проповедь. Ему также пришлось сесть во время пасхального обращения «Urbi et orbi» («Граду и миру») 17 апреля.



Источник: Благовест-инфо