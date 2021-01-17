Папа Франциск призвал всех верных присоединиться к молитве о единстве христиан

Папа Франциск призвал всех верных присоединиться к молитве о единстве христиан. Завершая трансляцию полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 17 января, Предстоятель Вселенской Церкви сказал следующее:

«Завтра у нас важный день: начинается Неделя молитв о единстве христиан. В этом году ее тема восходит к наставлению Иисуса: ‘Пребудьте в любви Моей: принесите богатый плод’. В понедельник, 25 января, мы завершим экуменическую Неделю богослужением в базилике ‘Святого Павла вне стен’ вместе с представителями других христианских общин, которые будут в это время в Риме. В эти дни мы едиными устами будем молиться, чтобы исполнилось желание Иисуса: ‘да будут все едино'».