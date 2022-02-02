Папа Франциск призвал Церковь молиться в феврале о женщинах, посвятивших свою жизнь Богу

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима прокомментировал свои молитвенные прошения на февраль этого года: о монахинях и посвятивших себя Богу мирянках. Сообщает русская служба Vatican News.

Папа Франциск задаётся вопросом: чем была бы Церковь без женщин, посвятивших свою жизнь Богу? Без них Церковь понять невозможно: «Я призываю всех богопосвящённых женщин распознавать и выбирать то, что является благом для их миссии перед лицом вызовов мира, в котором мы живём, – подчёркивает Преемник Святого Петра. – Я призываю их продолжать трудиться и работать с бедными, отверженными, попавшими в рабство к торговцам людьми».

Папа Франциск просит Церковь молиться, дабы эти женщины умели являть красоту Божьей любви и сострадания в качестве катехизаторов, богословов, духовных спутниц: «Я призываю их бороться, когда в некоторых случаях с ними обращаются несправедливо, даже в Церкви; когда их великое служение сводится к рабству, порой людьми Церкви. Пусть они не унывают и продолжают возвещать Божью благость своими апостольскими трудами и прежде всего свидетельством посвящения себя Богу. Будем молиться о монахинях и богопосвящённых женщинах с благодарностью за их миссию и смелость, дабы они продолжали находить новые ответы на вызовы нашего времени. Спасибо вам за то, кем вы являетесь; за то, что вы делаете и как это делаете!».