Папа Франциск призвал подражать добродетелям святого Николая Мирликийского
Приветствуя в завершение общей аудиенции в среду, 4 декабря с.г., молодежь, пожилых людей, больных и новобрачных, Папа Франциск напомнил о том, что в ближайшую пятницу, 6 декабря, Церковь чтит память святого Угодника Божия Николая Мирликийского. Святейший Отец призвал «подражать его добродетелям, научаясь ничего не ставить выше милосердной любви к нуждающемуся, распознавая в нем Лик Бога, ставшего человеком».
Обращаясь к польским паломникам, Предстоятель Католической Церкви не обошел вниманием того обстоятельства, что в ближайшее воскресенье в Польше будет отмечаться ХХ День молитвенной и материальной поддержки Церкви на Востоке. «Призываю вас участвовать в этом важном деле и говорю ‘спасибо’ всем полякам, которые в духе братской любви прилагают усилия, чтобы поддержать соседние поместные Церкви. Пусть Господь благословит вас!» – сказал Папа.
По материалам Vatican News
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