Папа Франциск призвал подражать добродетелям святого Николая Мирликийского

Приветствуя в завершение общей аудиенции в среду, 4 декабря с.г., молодежь, пожилых людей, больных и новобрачных, Папа Франциск напомнил о том, что в ближайшую пятницу, 6 декабря, Церковь чтит память святого Угодника Божия Николая Мирликийского. Святейший Отец призвал «подражать его добродетелям, научаясь ничего не ставить выше милосердной любви к нуждающемуся, распознавая в нем Лик Бога, ставшего человеком».

Обращаясь к польским паломникам, Предстоятель Католической Церкви не обошел вниманием того обстоятельства, что в ближайшее воскресенье в Польше будет отмечаться ХХ День молитвенной и материальной поддержки Церкви на Востоке. «Призываю вас участвовать в этом важном деле и говорю ‘спасибо’ всем полякам, которые в духе братской любви прилагают усилия, чтобы поддержать соседние поместные Церкви. Пусть Господь благословит вас!» – сказал Папа.

По материалам Vatican News