Папа Франциск призвал молиться за успех его визита в Грецию и Кипр

Завершая свою общую аудиенцию в среду 1 декабря, Папа Франциск призвал верных сопроводить молитвой его Апостольский визит на Кипр и в Грецию.

«Завтра я еду на Кипр, а потом в Грецию, дабы встретиться с дорогими моему сердцу жителями этих двух стран, познакомиться с их богатой событиями историей, их духовными традициями и культурой. Это визит к первоисточникам апостольской веры и братских отношений между христианами различных конфессий. Кроме того, у меня будет возможность ближе познакомиться с нуждами многочисленных мигрантов, с их чаяниями и надеждами: я намереваюсь посетить остров Лесбос. Прошу вас: пожалуйста, поддержите меня молитвой. Спасибо», – сказал Святейший Отец.

Во второй половине дня в среду Папа Франциск по своему обычаю посетил базилику Санта Мария Маджоре, чтобы помолиться перед иконой Пресвятой Богородицы Спасения народа Рима, вверяя Ее покровительству свою 35-ю зарубежную Апостольскую поездку.

2 декабря, в 11.00 по среднеевропейскому времени Предстоятель Вселенской Церкви отправиться из римского аэропорта Фьюмичино в аэропорт Ларнака-Никосия на Кипре. В субботу 4 декабря Папа Франциск прибудет в Грецию, а его возвращение в Рим намечено на понедельник 6 декабря. Напомним, что святой Папа Иоанн Павел II посетил Грецию в 2001 г., а Бенедикт XVI стал первым Римским Понтификом, нанесшим Апостольский визит на Кипр: это произошло в 2010 г.

По материалам Vatican News